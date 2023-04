300 $ par enseignant pour l'achat de livres québécois - La CSQ accueille positivement cette initiative, mais souhaite collaborer à une stratégie d'envergure





MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) voit d'un bon oeil l'annonce du ministère de l'Éducation d'attribuer 300 $ par enseignant pour l'achat de livres québécois. De fait, la CSQ a toujours reconnu et prôné l'importance de la lecture de manière générale. D'ailleurs, la recherche a démontré que le fait d'acquérir de solides habiletés en lecture au primaire facilite la réussite au secondaire.

« Soutenir l'apprentissage de la lecture, la base de tous les apprentissages, demeure l'un des meilleurs moyens pour favoriser la réussite et prévenir le décrochage scolaire. Ainsi, l'octroi de sommes pour l'achat de livres pour les classes est une bonne nouvelle », souligne Line Camerlain, vice-présidente de la CSQ.

L'importance des bibliothèques scolaires

La CSQ en fait l'un de ses credo depuis des années : il est essentiel de prévenir, de dépister et d'intervenir le plus tôt possible pour contrer le développement de difficultés en lecture et en écriture, notamment par la présence de services professionnels et de soutien suffisants.

« À ce sujet, bien qu'il soit louable de regarnir les bibliothèques de classe, il est tout aussi essentiel de renforcer le rôle des bibliothèques scolaires, notamment par l'ajout de bibliothécaires, la reconnaissance de leur expertise et l'achat de livres », affirme Mme Camerlain.

Valoriser l'enseignement du français dans nos écoles

Pour nous, il faut faire de la lecture une priorité et donner un ensemble de conditions aux enseignantes et enseignants et aux écoles afin que tout le personnel scolaire puisse y contribuer. « Afin de se donner les moyens, nous demandons depuis des années une révision du programme d'enseignement du français et un temps minimum prescrit », ajoute Line Camerlain. À noter que la révision du programme d'enseignement du français figurait parmi les engagements électoraux de la CAQ lors des dernières élections.

Nous voulons être consultés!

Le communiqué gouvernemental stipule que l'annonce du ministre s'inscrit dans une grande stratégie visant à valoriser l'enseignement du français dans nos écoles. « Or, nous n'avons jamais vu cette grande stratégie. Il va sans dire que nous souhaitons être consultés sur l'élaboration de cette stratégie d'envergure pour replacer le français et son enseignement au coeur des préoccupations dans le monde de l'éducation », ajoute Mme Camerlain.

À noter que la CSQ va répondre à l'appel de mémoires du Groupe d'action pour l'avenir de la langue française, bien que rien ne semble être prévu pour une stratégie spécifique visant le secteur scolaire.

