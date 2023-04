TCL réaffirme son engagement dans le sport à travers une série de nouveaux partenariats en Europe, démontrant ainsi sa forte ambition dans la région





TCL dévoile de nouveaux partenariats sportifs stratégiques et à long terme, en s'appuyant sur les dernières technologies Mini LED et QLED pour offrir des expériences de visionnage immersives XL aux supporters de toute l'Europe

HONG KONG, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- TCL, la deuxième marque mondiale de téléviseurs[1] et la première marque de téléviseurs de 98 pouces, dévoile sa stratégie de partenariats en Europe avec plusieurs parrainages de haut niveau sur différents marchés, afin de répandre sa passion pour le sport et d'offrir aux supporters des expériences de divertissement exceptionnelles et immersives. TCL, l'un des leaders mondiaux de l'électronique grand public, est le partenaire idéal pour accompagner les événements sportifs avec la gamme de téléviseurs Mini LED et QLED 2023, qui offrent une qualité d'image supérieure.

Une stratégie multisport locale efficace à long terme

En tant que passionné de sport, TCL a choisi de renforcer ses engagements en Europe en soutenant plusieurs équipes et événements de premier plan de plusieurs championnats, tous sports confondus :

En France , TCL est le partenaire de la Fédération Française de Rugby , et de ses équipes féminines et masculines du XV de France ainsi que du rugby à 7 pour une durée de trois ans.

En Espagne, TCL est le nouveau partenaire premium de la Fédération royale espagnole de football jusqu'en 2026.

En Italie, TCL s'associe à la Federazione Italiana Giuoco Calciodevenant (FIGC) et devient le partenaire officiel des équipes nationales de football italiennes jusqu'en 2026.

Au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Afrique, TCL s'associe à l'emblématique Arsenal Football Club .

Enfin, TCL est un partenaire privilégié de l'équipe nationale de football tchèque, de l'équipe de handball Gy?ri Audi ETO KC en Hongrie et de l'équipe de handball Zagreb Handball Club en Croatie.

En dehors de l'Europe, TCL a une longue histoire de partenariat avec les icônes du sport du monde entier, en sponsorisant des équipes de football et des tournois en Argentine, en Australie, au Brésil et aux États-Unis, entre autres. L'entreprise travaille également depuis longtemps avec des stars du football comme l'international brésilien Rodrygo, l'international anglais Phil Foden, l'international espagnol Pedri et le Français Raphaël Varane. TCL est récemment devenu le sponsor de la CONMEBOL Libertadores, l'une des plus importantes compétitions de football d'Amérique du Sud, de 2023 à 2026.

En plus du football, TCL est également un partenaire mondial de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) depuis 2018, et a été un sponsor majeur de l'EuroBasket FIBA 2022. En janvier, la marque est également devenue le sponsor officiel de la National Football League (NFL) en Amérique du Nord.

La combinaison du sport et de la technologie pour des performances optimales et des émotions inégalées

Le monde du sport a beaucoup évolué ces dernières années, grâce aux technologies et aux innovations qui nous permettent aujourd'hui de montrer à l'écran des performances toujours plus impressionnantes et des événements sportifs exceptionnels.

En tant que deuxième marque de téléviseurs au monde et pionnier du Mini LED, TCL propose des technologies et des produits haut de gamme abordables. La qualité des produits TCL basés sur une technologie avancée a été prouvée : la télévision Mini LED 4K TV 75C935 et le modèle Mini LED 4K TV 75C835 ont été récompensés par le CES® 2023 Innovation Awards. TCL a également remporté des honneurs exceptionnels en Europe lors des EISA Awards, où le modèle Mini LED 4K TV 65C835 a gagné dans la catégorie « PREMIUM MINI LED TV 2022-2023 ».

En 2023, TCL va élargir son incroyable portefeuille de produits avec davantage de choix de TV Mini LED et de TV QLED. La société va apporter de nouvelles technologies de qualité d'image, qui seront idéales pour regarder des événements sportifs. Pour vivre une expérience immersive comme si l'on était au stade, TCL élargit également sa collection TCL XL à tous des modèles de téléviseurs de plus de 75 pouces (y compris les écrans ultra-larges de 85 et 98 pouces).

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est présente désormais sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents. Consultez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

[1] Source : OMDIA 2022

18 avril 2023 à 10:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :