WCM souligne les chefs de file du secteur financier canadien qui sont déterminés à faire progresser les congés parentaux grâce à l'engagement en matière de congé parental





La déstigmatisation à l'égard des congés parentaux pour les pères et les parents non naturels ainsi que l'égalité des responsabilités en matière de garde d'enfants sont des conditions préalables nécessaires à l'équité en milieu de travail.

TORONTO, le 18 avril 2023 /CNW/ - WCM (Women in Capital Markets) est heureuse de souligner 23 organisations parmi ses commanditaires du secteur des services financiers qui ont signé son engagement en matière de congé parental .

Lancé en juin 2022, l'engagement en matière de congé parental de WCM fournit une feuille de route que les organisations peuvent suivre pour s'assurer que leurs politiques et pratiques relatives aux congés parentaux sont inclusives et équitables pour tous ceux qui les utilisent, y compris les pères, les parents non naturels et les parents biologiques.

Les 23 signataires comprennent : ATB Financial, Patimoine Aviso, Bitbuy, Canaccord Genuity Corp., Investissements RPC, Desjardins, DBRS Morningstar, Franklin Templeton, IG Gestion de Patrimoine, Investment Planning Counsel, IMCO, KPMG, Banque Laurentienne, Mackenzie Placements, Manuvie, MUFG, Onex, OPTrust, Investissements PSP, PwC, Raymond James, Banque Scotia et Groupe TMX.

« Nous sommes encouragés par nos commanditaires qui passent à l'action, a déclaré Lara Zink, présidente et chef de la direction de WCM, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire en tant qu'industrie en ce qui concerne la déstigmatisation des congés parentaux et l'égalité des responsabilités en matière de garde d'enfants. Je mets au défi tous les chefs de file du secteur financier canadien de participer à cette importante initiative et de la renforcer. »

L'élaboration de l'engagement se fonde sur une recherche menée par WCM qui a examiné les principaux aspects de l'inégalité dans la main-d'oeuvre par rapport aux options de congé parental. Ces aspects comprennent la durée des congés, les obstacles et les préjugés qui ont une incidence sur la prise de décisions, ainsi que les défis auxquels font face les personnes à leur retour au travail, y compris les répercussions négatives sur le perfectionnement professionnel à long terme.

« Au départ, je craignais d'être stigmatisé en prenant un congé parental, compte tenu de la rigueur du travail dans un environnement de marchés financiers concurrentiels. Toutefois, selon mon expérience, l'équipe de Canaccord Genuity a été d'un très grand soutien et a fait preuve d'énormément de souplesse et d'empathie », a déclaré Neil Bakshi, associé principal de recherche financière, Technologie et aérospatiale, et participant au programme de congé parental.

« La clé à retenir, a ajouté Mme Zink, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de créer et de mettre en oeuvre une politique de congé parental souple et inclusive, ce qui constitue une première étape importante. Il s'agit aussi de faire évoluer les normes culturelles et de trouver des façons de favoriser un milieu de travail plus coopératif et plus inclusif pour toutes les personnes qui choisissent de prendre un congé parental. L'élimination des obstacles aide les parents de tous les sexes, en particulier les pères et les parents non naturels, à participer de façon égale aux soins de leur enfant. Elle permet également aux organisations de mieux atteindre leurs objectifs en matière de maintien en poste et de diversité. Tout le monde y gagne. »

À propos de WCM

WCM (Women in Capital Markets) oeuvre dans le but d'accélérer l'égalité, la diversité et l'inclusion dans le secteur financier canadien en partenariat avec d'importants courtiers appartenant à des banques canadiennes, des courtiers indépendants et étrangers, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance, de grands régimes de retraite, des agences de réglementation, des bourses et des cabinets de conseil. En tant qu'organisme sans but lucratif fondé en 1995, notre communauté compte maintenant 3 700 membres professionnelles et étudiantes, et nos initiatives ont eu une incidence sur la carrière d'innombrables étudiantes et professionnelles partout au pays. Pour en apprendre davantage, visitez le site wcm.ca.

18 avril 2023 à 06:00

