Dragonfly Therapeutics annonce la publication de données précliniques à l'appui de la DF6002, sa cytokine IL-12 à demi-vie prolongée comme traitement prometteur contre le cancer





La publication intitulée « An optimized IL-12-Fc expand its therapeutic window, achieving strong activity against mouse tumors at tolerable drug doses » a été publiée le 13 avril dans Med de Cell Press.

WALTHAM, Massachusetts, 17 avril 2023 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc., une société de biotechnologie en phase clinique qui développe de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui la publication, le 13 avril, de données précliniques dans Med de Cell Press appuyant la DF6002 comme option de traitement prometteuse pour les patients atteints de cancer. La DF6002 est une immunothérapie à base de cytokine interleukine-12 (IL-12) à demi-vie prolongée de Dragonfly, qui en est actuellement à la phase 1 du développement clinique et qui progresse avec succès chez les patients en monothérapie et en association avec le nivolumab, aux États-Unis et en Europe.

Le traitement systémique par cytokine IL-12 était historiquement associé à des toxicités graves en raison de son indice thérapeutique étroit. Les données précliniques de Dragonfly démontrent que la DF6002 est bien tolérée lorsqu'elle est administrée de façon systématique, et qu'elle entraîne de puissantes réactions antitumorales dans de multiples modèles précliniques en monothérapie et en association avec des inhibiteurs de points de contrôle. La nouvelle cytokine IL-12 DF6002 de Dragonfly est conçue pour une extension de demi-vie qui modifie le profil de réponse pharmacodynamique de la IL-12 et élargit son indice thérapeutique. « Nous sommes emballés par ces résultats, qui fournissent des preuves convaincantes à l'appui de notre essai clinique de phase I en cours, qui consiste à évaluer l'innocuité et la tolérance du DF6002 chez les patients atteints d'une tumeur solide avancée, a déclaré Joseph Eid, MD, président de la recherche et du développement de Dragonfly. Compte tenu du profil encourageant que nous avons observé à la fois dans les modèles précliniques et dans la clinique à ce jour, nous accélérons le développement du DF6002 dans un éventail d'indications et de combinaisons. »

À propos de DF6002

La DF6002, à base de cytokine IL-12 à demi-vie prolongée de Dragonfly est une immunothérapie expérimentale évaluée en monothérapie et en association avec le nivolumab chez des participants atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques (NCT04423029). La DF6002 est une protéine hybride Fc-IL-12 monovalente proposée pour atteindre une efficacité antitumorale forte en établissant un microenvironnement tumoral inflammatoire nécessaire pour des réponses antitumorales productives. Elle a le potentiel de stimuler une immunité antitumorale efficace chez les patients qui ne sont pas admissibles aux thérapies actuelles ou qui ne répondent pas adéquatement à celles-ci. DF6002 est le plus avancé d'un canal de cytokines que Dragonfly est en train de développer pour répondre aux besoins non satisfaits des patients atteints de cancer avancé.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifique pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre la maladie. En plus de ses actifs cliniques en propriété exclusive et de multiples actifs dans la clinique avec ses partenaires, Dragonfly possède un important bassin de candidats précliniques en propriété exclusive découverts à l'aide de sa plateforme exclusive et collabore de façon productive avec Merck, AbbVie, Gilead et Bristol Myers Squibb dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

Pour en savoir plus :

www.dragonflytx.com

https://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc./

https://twitter.com/dragonflytx

PERSONNE-RESSOURCE DE DRAGONFLY POUR LES MÉDIAS :

Anne Deconinck | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.

17 avril 2023 à 19:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :