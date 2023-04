Gestion financière MD inc. lance une nouvelle solution de capital-investissement pour les médecins et leur famille





Gestion financière MD inc. (MD) ajoute à son éventail de solutions de placement la Fiducie Capital-investissement mondial Platine MDMC 2023, qui est la quatrième offre de la gamme Platine MDMC et la deuxième fiducie de capital-investissement.

OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - La Fiducie Capital-investissement mondial Platine MDMC 2023 offrira aux médecins et à leur famille l'accès à des stratégies de portefeuille non traditionnelles habituellement réservées aux investisseurs institutionnels. La Fiducie :

vise de solides rendements à long terme et une bonne diversification grâce à des placements non traditionnels généralement hors de portée des particuliers parce qu'ils exigent, notamment, un investissement minimum important;

permet aux clients de mieux diversifier leur portefeuille et de favoriser la croissance de leur patrimoine à long terme.

« Chez MD, nous sommes très fiers d'offrir à nos clients des occasions de placement uniques et exclusives qui leur donnent accès à de nouvelles stratégies de diversification de portefeuille et à un potentiel de croissance supérieur », affirme Pam Allen, cheffe de la direction de MD. « Nous avons une excellente feuille de route en gestion de solutions de placements privés et nous avons su mettre à profit les connaissances et les bonnes pratiques acquises avec les trois premières offres Platine MDMC pour la création de la nouvelle Fiducie Capital-investissement mondial Platine MDMC 2023. »

Offerte par Conseils en placement privés MD (CPPMD), la Fiducie Capital-investissement mondial Platine MDMC 2023 comprendra divers types d'investissements, dont des fonds primaires et secondaires de capital-investissement, ainsi que des coinvestissements directs. Le capital-investissement servira à financer le démarrage de nouvelles entreprises (capital-risque) et la croissance ou l'amélioration d'entreprises existantes (capital-développement) par l'acquisition de sociétés à maturité (rachat) et le redressement d'entreprises en difficulté.

« Avec cette première fiducie de capital-investissement Platine MD depuis 2018, MD propose à nouveau à sa clientèle des stratégies de placement en capital-investissement de niveau institutionnel », indique Craig Maddock, vice-président, gestionnaire de portefeuille principal et responsable de l'équipe Gestion multiactif de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., le conseiller de portefeuille des solutions Platine MDMC. « La Fiducie Capital-investissement mondial Platine MDMC 2023, avec son vaste éventail d'investissements non traditionnels, représente une occasion de placement des plus intéressantes. Ces investissements à long terme dans le capital de sociétés non cotées en bourse peuvent contribuer à améliorer et à diversifier le portefeuille des clients en diminuant la volatilité présumée et en visant des rendements largement supérieurs à ceux de placements équivalents sur les marchés publics. »

Pour la Fiducie Capital-investissement mondial Platine MDMC 2023, MD fera de nouveau équipe avec des gestionnaires de calibre mondial qui possèdent d'excellentes connaissances et une longue expérience en capital-investissement de niveau institutionnel.

Cette Fiducie est le quatrième fonds collectif de placements privés offert en exclusivité aux médecins du Canada et à leur famille. Elle vient s'ajouter au Fonds collectif de crédit privé mondial Platine MDMC (lancé en 2021), au Fonds collectif immobilier mondial Platine MDMC (2019) et au Fonds collectif de capital-investissement mondial Platine MDMC (2018).

Pour en savoir plus sur la Fiducie Capital-investissement mondial Platine MDMC 2023 et sur l'approche de MD, communiquez avec le Service à la clientèle de MD, au 1 800 267-2332, ou rendez-vous au md.ca.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 56 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 28 février 2022. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, rendez-vous à md.ca.

À propos de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Gestion d'actifs 1832 offre une gamme de solutions de gestion de patrimoine, y compris des fonds communs et des solutions de placement pour la clientèle privée, les institutions et les programmes de gestion d'actifs. Gestion d'actifs 1832 est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse.

SOURCE Gestion financière MD Inc.

17 avril 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :