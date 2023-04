Le Forum des femmes du China Brand Festival 2023 s'est tenu avec succès





PÉKIN, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- La 16e édition du Forum des femmes du China Brand Festival (Festival des marques de Chine), intitulé « Bloom Your Beauty », a été organisé par TopBrand Union et parrainé par le gouvernement municipal de Zhengzhou au Zhengzhou International Convention and Exhibition Center, du 7 au 9 avril 2023. Plus de 2 000 entrepreneurs, experts et dirigeants politiques de tout le pays se sont réunis à Zhengzhou pour participer à l'événement. De plus, des milliers de personnes ont assisté à l'événement, qui a reçu des critiques élogieuses.

Le développement de la marque est devenu une solution clé pour les entrepreneurs chinois, les aidant à mieux faire face aux risques et aux défis. Au cours des dernières années, les femmes entrepreneures ont vu leur influence augmenter de manière inégalée en Chine et nombre d'entre elles sont devenues un modèle à suivre dans différents secteurs.

GU Xiulian, ancienne vice-présidente du Comité permanent du Congrès national du peuple (NPCSC) et directrice du Comité chinois pour la prochaine génération, a assisté à la cérémonie d'ouverture et a prononcé un discours. Elle a souligné que le Forum des femmes du Festival des marques de Chine a grandement contribué à la promotion du développement de la marque en Chine, en établissant une communication bidirectionnelle entre les femmes de marque et les marques féminines. Selon elle, le forum a créé une vaste plateforme permettant aux femmes qui excellent dans leur domaine d'établir des contacts professionnels et de se faire connaître. Grâce au Forum des femmes du China Brand Festival, les femmes saisiront les occasions présentées par la montée du pouvoir féminin, tout en élargissant encore la portée et la profondeur de ce concept. Les femmes doivent s'engager à promouvoir des marques de haute qualité et apporter leurs forces à la construction de marques puissantes.

HE Xiong, secrétaire adjoint du Comité municipal de Zhengzhou et maire de la ville de Zhengzhou, a déclaré dans son discours que le fait de rassembler des femmes exceptionnelles de tous les horizons à Zhengzhou constitue non seulement une étape importante vers le développement de haute qualité, mais aussi un moyen efficace de rassembler l'énergie féminine et le style féminin. Il invite sincèrement tout le monde à « se rendre dans la province du Henan pour mieux comprendre la Chine » et à « visiter la ville de Zhengzhou pour mieux comprendre la Chine ancienne ». Il espère aussi que l'événement mettra en avant la diligence et la détermination des femmes. MA Zhifeng, vice-maire, a fait la promotion de la ville du Henan en encourageant les visiteurs à en apprendre davantage sur Zhengzhou et à y investir.

Au nom de TopBrand Union, WANG Yong, président de la société et fondateur et secrétaire général du China Brand Festival, a officiellement publié le slogan de marque de la ville : « Come to Zhengzhou if You Have Kung Fu ». Dans le slogan, le terme « Kung Fu » englobe quatre concepts : le « Shaolin Kung Fu », le « Soft Kung Fu » pour les citoyens, le « Real Kung Fu » destiné à l'entrepreneuriat, et le « Slow Kung Fu » pour les loisirs et la détente.

Lors du Forum des femmes de cette année, un classement des 10 premières femmes de marque de 2023 a été officiellement dévoilé. XU Xiao, présidente de Kaifeng City Stacked City Construction and Development Co., Ltd, DU Lan, vice-présidente principale de KDDI, DAI Kangwei, directrice générale de Beiqi New Energy, XUE Rong, secrétaire de parti et présidente du Zhengzhou Yuanfang Group, ont figuré dans ce classement. Le China Brand Women's Club a aussi été fondé et lancé lors de l'événement.

De plus, DONG Mingzhu, présidente de Gree Electric, LIU Yang, astronaute, et ZHANG Guimei, directrice de la Lijiang Huaping Girls' Senior High School, occupaient les trois premières places du classement 2023 des 500 premières femmes de marque en Chine. Taobao, Douyin, Chow Tai Fook, Jingdong et Meituan étaient les cinq premières marques du classement 2023 des 50 marques préférées des femmes.

Faisant partie des activités de marque les plus influentes organisées à Zhengzhou cette année, le forum a réuni plusieurs participantes de l'économie féminine. SUN Qixiang, LIU Nanning, ZHANG Qi et 223 autres invitées d'honneur, y compris des entrepreneures, des femmes de marque, des femmes économistes, des académiciennes, des expertes, des universitaires, des investisseuses et des influenceuses ont pris la parole pour partager leurs perspectives, mis en avant la distinction des femmes de marque contemporaines, aidé Zhengzhou à rehausser sa réputation comme ville d'affaires, et soutenu la reprise économique et le développement post-pandémie. En outre, 16 forums parallèles et des expositions étalées sur 2 000 mètres carrés ont été organisés avec succès.

