Les gouvernements du Canada et de la Suisse signent une déclaration commune sur la science, la technologie et l'innovation





Ce partenariat renforcera les collaborations bilatérales en recherche

MONTRÉAL, le 14 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le conseiller fédéral suisse et chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, Guy Parmelin, se sont engagés à renforcer les partenariats de recherche en science, en technologie et en innovation entre les deux pays.

Le ministre Champagne et le conseiller fédéral Parmelin ont signé une déclaration commune visant à renforcer les liens solides et diversifiés qui existent déjà entre le Canada et la Suisse dans divers domaines de recherche. Ensemble, le Canada et la Suisse ont réitéré leur engagement à approfondir leurs partenariats de recherche, notamment en mettant en commun des bonnes pratiques et en facilitant un accès accru aux technologies, aux marchés et aux talents, tout en établissant des liens entre les universités, les industries et les administrations publiques.

Citations

« Le Canada et la Suisse continueront de favoriser des collaborations accrues en science et en recherche. Ensemble, nos deux pays créent davantage de possibilités de partenariats entre nos chercheurs, nos innovateurs et nos entreprises dans le cadre de projets qui façonnent l'économie de l'avenir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La coopération entre la Suisse et le Canada dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation témoigne de la solidité des relations et des valeurs communes entre nos deux pays, et cela démontre ce qui peut être réalisé lorsque deux nations travaillent à un objectif commun. Je suis persuadé que cette coopération continuera à prospérer et qu'elle débouchera sur de nombreux autres succès dans les années à venir. »

- Le conseiller fédéral suisse et chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, Guy Parmelin

« Ce partenariat avec la Suisse témoigne une fois de plus des efforts de coopération internationale en science et en technologie que le Canada déploie pour relever des défis mondiaux. Le Canada et la Suisse renforceront leurs activités liées au commerce, à l'investissement et à l'innovation en soutenant des partenariats de recherche-développement qui peuvent mener à des découvertes et à des débouchés commerciaux dans un pays comme dans l'autre. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

La déclaration commune d'aujourd'hui constitue une mise à jour et un élargissement de la Déclaration commune sur la science, la technologie et l'innovation que le Canada et la Suisse avaient signée en 2018.

Le partenariat favorise les collaborations en recherche dans toutes les disciplines. Les thèmes suivants sont ciblés pour la période de 2023 à 2028 : le climat et la durabilité, les sciences de la vie et la santé, les sciences quantiques et la technologie, ainsi que l'intelligence artificielle.

Le Canada et la Suisse ont des liens commerciaux solides et diversifiés qui touchent au plein éventail du commerce, de l'investissement et de l'innovation.

et la Suisse ont des liens commerciaux solides et diversifiés qui touchent au plein éventail du commerce, de l'investissement et de l'innovation. Les universités du Canada et de la Suisse ont conclu de nombreux partenariats qui rehaussent le calibre de la formation, de la recherche et de l'innovation de part et d'autre. Annuellement, des centaines d'étudiants et de chercheurs suisses se rendent au Canada pour participer à des échanges universitaires, collaborer à des projets de recherche ou poursuivre des études universitaires dans un établissement canadien.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez l'actualité scientifique canadienne dans les médias sociaux @ScienceCdn : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

14 avril 2023 à 13:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :