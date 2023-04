AVIS AUX MÉDIAS - Annonce d'un accord de financement important lié à la santé des Autochtones

Veuillez noter que la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu et le premier ministre Justin Trudeau feront une annonce au sujet d'un accord de financement important lié à la santé des Autochtones avec la First Nations Health Authority....

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, fera le point sur le budget 2023 et annoncera un financement qui servira à améliorer l'état de santé des personnes aux prises de dépendance...