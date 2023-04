Sphera et ERM s'associent pour offrir des solutions opérationnelles ESG d'entreprise de pointe en Amérique latine





Cette collaboration combine les solutions logicielles de pointe de Sphera et l'expertise technique approfondie d'ERM afin de permettre aux clients, y compris YPF, société énergétique argentine, d'atteindre leurs objectifs en matière d'ESG et de développement durable.

CHICAGO, le 13 avril 2023 /CNW/ -- Sphera, important fournisseur mondial de logiciels, de données et de services de conseil en matière de gestion des risques et de performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et ERM, l'agence de conseil la plus importante du monde en matière de développement durable, ont combiné des efforts visant à soutenir les clients dans leurs stratégies ESG et de développement durable sur le marché latino-américain.

Cette démarche s'appuie sur la relation de longue date de Sphera avec ERM en tant que partenaire de déploiement de logiciels. La capacité de Sphera d'assurer la normalisation et la numérisation des solutions de collecte de données et de production de rapports sur le développement durable de bout en bout, combinée aux services de développement durable d'ERM et à une expertise technique approfondie, aide les organisations à transformer leurs programmes ESG et de développement durable afin d'atteindre leurs objectifs stratégiques, tout en favorisant la transparence des données, les gains de temps et les économies de coûts.

Sphera et ERM se sont associées pour aider YPF, société énergétique de premier plan en Argentine, à achever son parcours de transformation numérique. Le passage de la collecte et de l'analyse manuelles de données à un processus plus rationalisé permet à YPF d'atteindre ses ambitions en matière de développement durable et de bilan net zéro. À l'aide du logiciel SpheraCloud Corporate Sustainability (SCCS), les données environnementales de YPF ont été regroupées sur 150 sites en un seul dépôt, ce qui a réduit le temps de collecte des données de 15 jours à un jour et a permis aux experts de se concentrer sur l'analyse des données. Ce projet a été soutenu par les vastes capacités de développement durable d'ERM et ses connaissances en matière de réglementation locale.

Les entreprises ont besoin de données fiables, vérifiables et mesurables pour établir des rapports transparents sur le développement durable. Les solutions ESG et de développement durable de Sphera et ERM aident les entreprises à recueillir, à gérer et à partager leurs données et leurs ressources au sein de leurs unités opérationnelles afin d'alimenter les perspectives d'amélioration opérationnelle continue.

La plateforme de technologie SaaS de Sphera, SpheraCloud, relie toutes les parties de l'organisation du client - environnement, santé et sécurité (ESS), opérations, affaires et technologie - sur une plateforme entièrement numérique permettant aux entreprises d'opérationnaliser les facteurs ESG. Cela permet aux entreprises d'avoir une plus grande visibilité sur leur risque ESG et de mieux maîtriser les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de rendement. Le logiciel Corporate Sustainability de Sphera permet aux utilisateurs de recueillir facilement des données sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), de calculer automatiquement l'empreinte carbone de leur organisation et de rendre compte en toute transparence de leur rendement en matière de développement durable aux intervenants internes et externes. Sphera a été reconnue comme chef de file du marché des logiciels ESS dans le « Quadrant vert : Logiciel ESS pour l'année 2023 » pour ces mêmes capacités.

Les experts techniques et stratégiques mondiaux d'ERM soutiennent leurs clients tout au long du cycle de vie de l'entreprise afin d'intégrer le développement durable à tous les niveaux d'une organisation. Leurs experts de la mise en oeuvre numérique, leurs services axés sur les facteurs ESG et leur approche de gestion du changement aident les clients à effectuer une transition harmonieuse de leurs processus de collecte et de validation des données, afin qu'ils puissent optimiser leurs investissements logiciels pour obtenir de meilleurs renseignements sur les données et une meilleure prise en compte de leurs besoins en matière de rapports sur l'environnement, la santé et la sécurité (ESS). ERM a été reconnue comme un chef de file dans le Quadrant vert 2022 « Services de mise en oeuvre de technologies numériques ESS » de Verdantix.

« Compte tenu des pressions de plus en plus fortes exercées par la réglementation, les investisseurs et les consommateurs, une feuille de route clairement définie, ainsi que des données et des mesures précises, sont devenues essentielles à la production de rapports solides et transparents sur le développement durable, a déclaré Michael Cochran, directeur des revenus chez Sphera. Nous sommes honorés de nous associer à ERM pour fournir aux entreprises les outils - logiciels, données, services de conseil, gestion du changement et formation - dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs ESG, améliorer le développement durable et être conformes. Le fait de permettre aux organisations d'adopter une approche proactive et intégrée de gestion du rendement leur donne les moyens de protéger leurs employés, leurs biens et leurs collectivités. »

« ERM est en train de développer son écosystème de partenaires, et nous sommes ravis de collaborer avec Sphera pour aider nos clients mondiaux à utiliser les bons outils de transformation afin de les aider à orienter leur parcours en matière de développement durable, a déclaré Gerard Spans, gestionnaire des services numériques partenaires chez ERM. L'expérience acquise par ERM en aidant les entreprises à relever leurs défis en matière de développement durable et les solutions ESS de pointe de Sphera font de ce partenariat un alignement naturel. Ensemble, nous pouvons permettre à nos clients d'être conformes dans le cadre de leurs efforts de collecte de données et de production de rapports sur les facteurs ESG, afin qu'ils puissent atteindre leurs ambitieux objectifs ESG. »

Victoria Travetto, responsable de la mise en oeuvre de projet chez YPF, a déclaré : « Travailler avec Sphera et ERM a changé la donne pour nos efforts en matière de développement durable. Nos processus ont été transformés en une solution intégrée pour assurer le suivi de nos paramètres environnementaux, accroître la transparence auprès des intervenants et améliorer notre rendement en matière de gestion de l'eau, de gestion d'émissions autres que les GES et de production de déchets. »

À propos de Sphera

Sphera est le plus important fournisseur international de logiciels de gestion du rendement en ce qui a trait aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de gestion des risques, de données et de services de consultation en matière d'environnement, de santé, de sécurité et de développement durable, de gestion du risque opérationnel, de gérance des produits et de gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement.?Sphera, qui a servi au-delà de 7 000 clients et de 1 million d'utilisateurs individuels répartis dans plus de 80 pays, s'emploie depuis plus de 30 ans à aider ces derniers à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif. Pour en savoir plus sur Sphera, visitez www.sphera.com . Suivez Sphera sur LinkedIn .

À propos d'ERM

ERM est l'entreprise du développement durable. En tant que plus grande agence de conseil mondiale entièrement axée sur le développement durable, ERM s'associe à des organisations de premier plan dans le monde pour créer des solutions innovantes en matière de développement durable et libérer des occasions commerciales qui répondent aux besoins d'aujourd'hui, tout en préservant les occasions pour les générations futures.

L'équipe diversifiée de plus de 7 500 experts de calibre mondial d'ERM, répartis dans plus de 170 bureaux situés dans 39 pays, aide ses clients dans l'ensemble de leurs organisations à opérationnaliser le développement durable. Grâce à l'expertise technique approfondie d'ERM, les clients sont bien placés pour s'attaquer à leurs problèmes en matière d'ESS, de risque et de questions sociales. ERM appelle cette capacité son approche « boots to boardroom » (des bottes à la salle du conseil) - modèle de service complet qui permet à ERM d'élaborer des solutions stratégiques et techniques qui font progresser les objectifs sur le terrain ou au niveau de la direction. Pour en savoir plus sur ERM, visitez le site www.erm.com .

