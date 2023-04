Adani Electricity Mumbai Ltd. classée premier fournisseur d'électricité en Inde





Adani Electricity dessert 31,5 Lakh (3,15 millions) de foyers et d'établissements à Mumbai , ce qui en fait le principal fournisseur d'électricité de la ville

, ce qui en fait le principal fournisseur d'électricité de la ville Adani Electricity a obtenu la note la plus élevée de 99,6 sur 100

Il s'agit d'une note attribuée à 71 compagnies de distribution (discoms) sur la base de leur viabilité financière, de leur excellence des performances et de leur environnement externe

Le Ministère de l'Énergie, par l'intermédiaire de la Power Finance Corporation, a mené son 11e exercice d'évaluation intégrée

Adani Electricity a obtenu une note de 12,8 sur 13 pour l'excellence de ses performances, couvrant l'efficacité de la facturation, les faibles pertes de distribution, l'efficacité du recouvrement et la gouvernance d'entreprise

En ce qui concerne les liquidités, Adani Electricity a obtenu la note maximale grâce à une nette amélioration de ses liquidités financières

MUMBAI, Inde, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Adani Electricity Mumbai Ltd. (Adani Electricity) est en tête des 71 sociétés de distribution d'électricité du pays pour sa gouvernance globale, comprenant sa viabilité financière, l'excellence de ses performances et son environnement externe.

Dans la 11e édition de l'exercice annuel de notation et de classement intégré des services publics de distribution d'électricité du Ministère de l'Énergie, Adani Electricity s'est placée au 1er rang en obtenant le grade A+ et le score intégré le plus élevé de 99,6 sur 100. Le rapport de notation, publié lundi, a été préparé par McKinsey & Company. L'évaluation est basée sur les trois derniers exercices comptables, de 2019-2020 à 2022-2023.

Au début du mois, Adani Electricity avait annoncé la plus faible hausse tarifaire parmi les compagnies de distribution du Maharashtra pour la période examinée dans le cadre du mécanisme de tarification pluriannuel. Cela démontre les avantages que les utilisateurs finaux retirent des pratiques financières et opérationnelles prudentes d'Adani Electricity.

Lors de l'exercice d'évaluation exhaustif, Adani Electricity s'est révélée être la meilleure et la seule entreprise privée de services publics à être classée parmi les cinq premières. Elle est également l'une des 15 compagnies de distribution à n'avoir reçu aucune note négative.

« Au cours des cinq dernières années, notre approche axée sur la clientèle nous a permis de réduire et de stabiliser les tarifs, d'optimiser les coûts d'achat d'électricité et d'améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à des interventions technologiques de pointe comme le SCADA (système de contrôle et d'acquisition des données), une gestion automatisée du flux de travail et une approche numérique avant tout », a déclaré M. Kandarp Patel, directeur général d'Adani Electricity Mumbai Ltd. « Ces efforts ont fait de nous non seulement le fournisseur d'électricité le plus compétitif de Mumbai mais aussi l'un des plus compétitifs de l'Inde toute entière, comme l'ont reconnu la Power Finance Corporation et le Ministère de l'Énergie. Cette reconnaissance indépendante témoigne de notre engagement à fournir une électricité fiable, abordable et durable à nos clients. Nous continuerons d'améliorer nos services et notre infrastructure afin de dépasser les références mondiales. Nous nous engageons également à doubler notre part d'énergies renouvelables pour l'amener à 60 %. Il s'agit de notre engagement envers Mumbai et tous nos intervenants, qui nous ont appuyés tout au long de notre parcours vers la première place. »

L'exercice annuel de notation et de classement intégré est effectué par l'organisme central Power Finance Corporation Ltd., conformément au cadre approuvé par le Ministère de l'Énergie depuis 2012. Il couvre 71 services publics de distribution d'électricité comprenant 45 compagnies de distribution publiques, 14 compagnies de distribution privées et 12 départements d'énergie à travers l'Inde. L'exercice fournit un plan aux parties prenantes pour évaluer le rendement, cerner les lacunes, mesurer l'incidence des mesures prises et planifier à l'avance.

Dans le domaine de l'environnement externe, Adani Electricity a obtenu une note de 11,9 sur 12 pour les subventions réalisées (sur les trois derniers exercices comptables), la reprise des pertes par le gouvernement de l'État, les contributions gouvernementales (sur les trois derniers exercices comptables), les échéanciers du cycle tarifaire et la répercussion automatique du coût des combustibles.

Dans le cadre de la viabilité financière, Adani Electricity a obtenu la totalité des 75 points pour son écart ACS ? ARR (ajusté en fonction des liquidités), ses jours à recevoir, ses jours à payer aux sociétés de production, son ratio de liquidité réduite ajusté, son ratio de couverture du service de dette (ajusté en fonction des liquidités) et sa dette à effet de levier / EBITDA (ajusté en fonction des liquidités).

Pour tous les paramètres ci-dessus, Adani Electricity a obtenu la meilleure note. Son classement supérieur est le résultat d'un ensemble de pratiques exemplaires dans le domaine, y compris les suivantes :

la génération de factures et de paiements numérisés, en partenariat avec les UPI et les passerelles de paiement pour faciliter le paiement des clients ;

le déploiement de capacités avancées de lecture des compteurs, ce qui réduit considérablement les erreurs de facturation ;

l'utilisation de systèmes d'analyse et d'information de gestion (MIS) pour freiner les vols d'énergie et renforcer la vigilance. Ces efforts ont permis de réduire les pertes de distribution de 9,1 % à 6,7 % au cours des deux dernières années ;

la gestion rigoureuse du fonds de roulement a permis d'obtenir le meilleur score pour le ratio de liquidité réduite (quick ratio).

À propos d'Adani Electricity Mumbai Limited

Adani Electricity Mumbai Limited, qui fait partie du groupe diversifié Adani, est une entreprise intégrée de production, de transport et de distribution d'électricité au détail. ADANI ELECTRICITY possède et exploite le réseau de distribution électrique le plus grand et le plus efficace d'Inde. ADANI ELECTRICITY dessert plus de 3,1 millions de clients répartis sur une superficie de 400 km² à Mumbai et dans sa banlieue, répondant à plus de 2 000 MW de demande d'électricité avec une fiabilité de 99,99 %, l'une des plus élevées du pays. ADANI ELECTRICITY fournit d'excellents services à la clientèle à l'aide de technologies de pointe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adanielectricity.com

