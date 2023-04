2 000 acheteurs internationaux venus de 35 pays et régions participent à la 3e édition de la CICPE dans le port de libre-échange de Hainan





HAIKOU, Chine, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage du Hainan International Media Center (HIMC) :

La troisième exposition internationale des produits de consommation de Chine (CICPE, ou Hainan Expo) a débuté le 10 avril dans la ville de Haikou, la capitale de la province la plus méridionale de Chine, Hainan.

La 3e CICPE, qui se clôturera le 15 avril, accueille 3 300 marques de produits de consommation provenant de 65 pays et régions du monde entier.

Le pays invité d'honneur, l'Italie, a présenté 147 marques à l'exposition de cette année. Le pavillon italien, qui occupe une surface de 1 800 m² (environ le double de l'année dernière), expose des produits de Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Panerai et d'autres grandes marques italiennes.

L'un des principaux événements de l'exposition de cette année, un grand lancement de produits, se déroulera sur deux jours, les 12 et 13 avril. Cent dix-huit produits et séries de 28 marques chinoises et internationales de renom, dont L'Oréal, Kärcher, Carpigiani, Diageo, Platinum Guild International, Huawei et Dell, feront leurs débuts dans les domaines de la mode, des parfums, de la joaillerie, de l'alcool, de l'alimentation haut de gamme, de l'électronique et de la biotechnologie. L'exposition présentera également des produits d'art de vivre, des jouets d'art, des produits d'artisanat traditionnel et des sculptures en bronze de l'ancien palais d'été de Chine (ou « Yuanmingyuan » en chinois), une première pour la CICPE.

Selon le comité organisateur de l'exposition, 2 000 acheteurs internationaux venus de 35 pays et régions, dont la France, l'Allemagne, le Japon, la Corée, Singapour, le Vietnam, l'Indonésie et la Thaïlande, sont présents à l'exposition et recherchent les meilleures affaires.

La CICPE, organisée pour la troisième fois cette année, est la première exposition internationale de niveau national en Chine axée sur les produits de consommation haut de gamme et la plus grande exposition de ce type en Asie.

Organisée à Hainan pendant deux années consécutives, cette exposition constitue non seulement une plateforme commerciale pour les produits de consommation haut de gamme du monde entier, mais aussi un élément essentiel de la construction par Hainan d'un port de libre-échange aux caractéristiques chinoises.

Au cours des deux dernières années, de nombreuses entreprises des pays participants ont installé des magasins, des usines et même des sièges sociaux à Hainan pour tirer parti des avantages politiques du port de libre-échange de la ville. Les statistiques indiquent que des marques et des entreprises de premier plan de 52 pays, telles que LVMH (France) et Richemont (Suisse), se sont déjà implantées à Hainan.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2050665/Aerial_view_Hainan_International_Convention_Exhibition_Center_venue_3rd_China.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2050666/The_pavilion_Italy_guest_country_honor_year_s_CICPE_showcases_147.jpg

