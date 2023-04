REPLY : Reply Crypto Investment Challenge, organisé par Reply et Young Platform, pour promouvoir l'investissement conscient dans les actifs numériques.





La quatrième édition du Reply Investment Challenge démarre et se concentre pour la première fois sur les actifs numériques, les crypto-monnaies et la blockchain. Destiné aux étudiants et aux jeunes professionnels, le concours international en ligne de 2022 a compté 13 750 inscriptions provenant de 95 pays du monde entier et un volume total de 36 000 transactions exécutées.

L'objectif du Challenge, qui se déroulera du lundi 8 mai au vendredi 19 mai 2023, sera de rapprocher les participants du monde des actifs numériques et de la Blockchain, en promouvant une utilisation éclairée de ces instruments financiers et en accordant une attention particulière à la question de la diversification des portefeuilles. Les joueurs pourront également choisir entre deux interfaces différentes : une plus simple et plus intuitive et une plus complète et détaillée, respectivement Young Platform et Young Platform Pro.

Les participants pourront s'exercer jusqu'au 5 mai dans un environnement protégé, en élargissant leurs compétences sur les instruments financiers numériques, et en particulier sur les crypto-monnaies, ainsi que sur la Blockchain en tant que technologie habilitante. Le capital virtuel d'un million d'euros dont disposera chaque joueur sera mis à disposition au moment de l'inscription, et toutes les transactions seront effectuées aux valeurs actuelles du marché. De plus, au cours du mois précédant le concours, tous les participants pourront accéder, sur la plateforme Challenge, à un contenu d'apprentissage en ligne exclusif, créé par Reply, Young Platform et POLIMI Graduate School of Management.

Au début de la compétition, le 8 mai, les portefeuilles des participants seront recrédités de la somme virtuelle de 1 000 000 ? à investir en temps réel et le défi pourra commencer. Les challengers seront classés et évalués en fonction de leurs choix d'investissement et de la stratégie mise en oeuvre en réponse aux suggestions publiées par Reply. Seuls les trois premiers, c'est-à-dire ceux qui, plus que les autres, auront réussi à maximiser le rendement de leur portefeuille grâce à la diversification, remporteront le concours.

Cette année, Reply a choisi Young Platform, la plus grande plateforme de crypto-monnaies réglementée d'Italie, comme partenaire. Young Platform est une scale-up basée à Turin, fondée en 2018 pour rendre le marché des crypto-monnaies accessible à tous. La plateforme agit comme un point de référence pour ceux qui veulent utiliser les actifs numériques de manière simple, transparente et efficace, même sans avoir d'expertise spécifique dans le secteur. Elle se distingue par l'importance qu'elle accorde à la sécurité, à la formation et à la confidentialité de ses utilisateurs, en garantissant l'utilisation de technologies de pointe pour protéger les données et les transactions.

Reply, grâce à son expertise en matière de Blockchain et de technologie distribuée, accompagne diverses institutions financières, ainsi que des acteurs majeurs de secteurs tels que la santé, l'énergie et les services publics, la mode et le luxe, et d'autres, dans l'adoption d'actifs numériques, se positionnant ainsi comme un acteur de référence dans le domaine des Crypto et de la Blockchain.

En participant au Reply Crypto Investment Challenge, la POLIMI Graduate School of Management confirme son engagement à éduquer et à former des opérateurs financiers conscients du risque en matière d'investissement.

Le Reply Crypto Investment Challenge fait partie du programme Reply Challenges qui, avec les Masters en finance numérique de la POLIMI Graduate School of Management et en AI & Cloud du Politecnico di Torino et le programme Reply Code For Kids, sont quelques-uns des exemples qui témoignent de l'engagement de Reply dans le développement de modèles de formation innovants, capables d'impliquer les nouvelles générations. Aujourd'hui, les Challenges de Reply comptent une communauté de plus de 140 000 joueurs.

L'inscription au Reply Crypto Investment Challenge est ouverte jusqu'au 5 mai 2023. Toutes les informations sont disponibles à l'adresse suivante : challenges.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, de l'informatique en nuage, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Young Platform

Young Platform est une scale-up turinoise fondée en 2018 pour rendre le marché des crypto-monnaies accessible à tous. La plateforme agit comme un point de référence pour ceux qui veulent utiliser les cryptocurrencies de manière simple, transparente et efficace, même sans avoir d'expertise spécifique dans le domaine. Young Platform offre une large gamme d'outils et de services, y compris la possibilité d'acheter et de vendre des crypto-monnaies et de gagner des jetons à l'aide de jeux d'apprentissage et d'outils de négociation avancés. La plateforme se distingue par l'importance qu'elle accorde à la sécurité et à la confidentialité de ses utilisateurs, garantissant l'utilisation d'une technologie de pointe pour protéger les données et les transactions, en s'appuyant exclusivement sur des banques italiennes. Young Platform considère la conformité comme un aspect prioritaire de l'innovation technologique. Pour cette raison, elle s'est toujours engagée à développer des solutions de pointe pour gérer le risque de criminalité financière et à structurer une intelligence blockchain spécialisée visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en travaillant avec les régulateurs et les organismes d'application de la loi. Young Platform est la première société officiellement enregistrée auprès de l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) en Italie et a récemment été certifiée en tant qu'opérateur de services d'actifs numériques (PSAN) par l'Autorité française des marchés financiers.

École supérieure de gestion POLIMI

À la POLIMI Graduate School of Management, nous inspirons les chefs d'entreprise de demain et les entreprises dans lesquelles ils travaillent, sachant qu'ils peuvent jouer un rôle crucial dans la création d'un avenir meilleur pour tous. En effet, nous pensons que l'éducation est d'une importance fondamentale, car elle fournit aux dirigeants de demain les compétences et l'expérience dont ils auront besoin pour relever les défis les plus importants auxquels notre société est confrontée. Notre école, fondée il y a plus de 40 ans à Milan sous le nom de MIP Politecnico di Milano, est aujourd'hui un consortium à but non lucratif, composé de l'université et d'un groupe d'entreprises italiennes et internationales de premier plan. Nous proposons plus de 40 diplômes de master, y compris des MBA et des Executive MBA, un catalogue de plus de 200 programmes ouverts et des cours de formation sur mesure pour les entreprises. Nous sommes innovants et voulons toujours l'être davantage. C'est pourquoi notre Online MBA est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs au monde et que la composante numérique est présente dans toutes nos offres de formation. Faisant partie de la School of Management, nous sommes l'une des rares écoles au monde à avoir obtenu l'accréditation "Triple Crown". Avec plus de 15 000 anciens élèves et 3 000 étudiants chaque année, nous formons une grande communauté innovante et entrepreneuriale de personnes et de partenaires. Pour nous, les relations sont une source constante d'enrichissement, d'innovation et d'inspiration, tant sur le plan personnel que professionnel. Pour nous, la question de la durabilité est vraiment importante et nous nous efforçons de construire un avenir meilleur, plus juste, plus inclusif et plus conscient. Pour ce faire, nous mettons en oeuvre des projets et des initiatives qui maximisent notre impact positif sur la société. C'est pourquoi, en 2020, nous avons été la première école de commerce européenne à recevoir la certification B Corp. www.gsom.polimi.it

Communiqué envoyé le 7 avril 2023 à 03:05 et diffusé par :