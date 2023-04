Aiosyn, Pathomation et le centre médical universitaire Radboud reçoivent une subvention Eurostars de 1,6 million EUR pour développer des solutions optimisées par l'IA pour le diagnostic rénal





Aiosyn, une société de logiciels médicaux qui développe des solutions de pathologie optimisées par l'IA, a reçu une bourse Eurostars de 1,6 million EUR, au côté de Pathomation et du centre médical universitaire Radboud, pour accélérer le développement de la suite d'algorithmes Kidney-AI. Le projet AWAKE (AI-powered Workflow for Assisted KidnEy diagnostics) mettra sur le marché la première solution optimisée par l'IA pour le diagnostic rénal et les essais cliniques. AWAKE promouvra également la suite logicielle Pathomation dans le but de développer une plateforme logicielle de pathologie numérique ouverte et neutre avec plusieurs modules d'IA, comme le workflow et des outils diagnostiques de qualité clinique.

Jeroen van der Laak, professeur au centre médical universitaire Radboud et CSO d'Aiosyn : « Je suis ravi que nous puissions bientôt lancer le projet Eurostars AWAKE, qui sera un tremplin pour les solutions d'IA pour l'analyse des biopsies des reins transplantés. Cela nous aidera à adapter plus précisément les thérapies à ces patients, et pourrait entraîner une diminution de la perte d'organes transplantés à l'avenir. »

L'insuffisance rénale chronique touche 850 millions de personnes dans le monde. Au stade final de l'insuffisance rénale chronique, il existe un besoin pour des thérapies de remplacement rénal (TRR), comme la dialyse ou la transplantation rénale. Des recherches récentes montrent qu'en 2030, le nombre de patients qui auront besoin d'une TRR doublera pour atteindre 5,4 millions de personnes (1), ce qui souligne la nécessité de nouvelles thérapies et d'améliorer le succès des interventions existantes.

L'analyse d'une biopsie rénale est souvent nécessaire pour guider la sélection du traitement et surveiller l'efficacité, des éléments importants pour augmenter le succès de la TRR, comme la préservation de l'allogreffe. Cependant, la classification Banff actuellement utilisée pour l'analyse de la biopsie rénale présente une variabilité considérable de l'observateur, est surtout qualitative et manque de granularité dans des domaines clés, ce qui rend difficile l'évaluation de la biopsie. Au sein d'AWAKE, Aiosyn développera et validera des algorithmes rénaux optimisés par l'IA et fournira une solution quantitative et objective pour le pointage des lésions. Ces outils amélioreront la capacité des pathologistes à reconnaître et à caractériser les processus pathologiques, et ont également le potentiel d'améliorer les essais cliniques et les études translationnelles de développement médicamenteux.

Rudy Hovelinck, PDG de Pathomation : « L'expertise combinée d'un groupe de recherche universitaire de premier plan, d'une société d'IA et d'un fournisseur reconnu de logiciels de gestion d'images (IMS) dans AWAKE constituera une base solide pour la réussite du projet. Je suis convaincu que notre collaboration assurera une transition fluide de la recherche à une application de routine accessible à tous les laboratoires grâce à l'ambition de Pathomation de construire une plateforme IMS optimisée par l'IA, ouverte et universelle connectée au workflow laboratoire et au contrôle de la qualité. »

La suite Kidney-AI d'Aiosyn pour l'analyse assistée des biopsies rénales sera entièrement intégrée aux workflows existants de pathologie numérique, comme PMA.core de Pathomation. La solution optimisée par l'IA visera à fournir des progrès majeurs dans l'évaluation et la gestion des maladies des patients ayant subi une greffe de rein au niveau mondial.

À propos d'Aiosyn

Aiosyn est une société néerlandaise de logiciels médicaux qui développe des solutions de pathologie optimisées par l'IA qui seront intégrées aux workflows de pathologie standard. L'équipe d'Aiosyn s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience en recherche dans le domaine de la pathologie et est enracinée dans la pratique de la pathologie.

À propos de Pathomation

Pathomation est l'un des principaux innovateurs de solutions logicielles dans le domaine de la pathologie numérique, fournissant des solutions logicielles mettant l'accent sur les solutions de communication et d'interopérabilité pour les utilisateurs finaux.

À propos du centre médical universitaire Radboud

Le centre médical universitaire Radboud est un centre médical universitaire pour les soins aux patients, la recherche et l'éducation, situé à Nimègue. Le centre médical universitaire Radboud s'efforce d'être à l'avant-garde de la santé et des soins de santé de demain.

À propos d'Eurostars

Eurostars est le plus grand programme de financement international pour les PME souhaitant collaborer à des projets de R&D qui créent des produits, des processus ou des services innovants destinés à la commercialisation. Eurostars fait partie du partenariat européen sur les PME innovantes, cofinancé par l'Union européenne par l'entremise d'Horizon Europe.

Sources

1. Liyanage, T., Ninomiya, T., Jha, V., Neal, B., Patrice, H. M., Okpechi, I., ... & Perkovic, V. (2015). Worldwide access to treatment for end-stage kidney disease: a systematic review. The Lancet, 385(9981), 1975-1982.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 16:40 et diffusé par :