DXC Technology renforcera Kaf Insurance en Égypte grâce aux technologies numériques

- Kaf fait appel à DXC pour mettre place un système d'administration des polices de base, l'analyse des données, le développement d'applications et une solution d'assurance numérique

- La mise en oeuvre de la police DXC Assure Policy aide l'assureur égyptien qui connaît la croissance la plus rapide à bâtir une infrastructure numérique pour le traitement des assurances de base

LE CAIRE, Égypte, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- Kaf Insurance a choisi DXC Technology (NYSE: DXC), l'un des principaux fournisseurs de services technologiques mondiaux figurant au palmarès Fortune 500, pour mener sa transformation numérique en fournissant des analyses de données, le développement d'applications et la police d'assurance DXC Assure Policy, alors qu'il est en train de devenir le fournisseur d'assurance vie qui connaît la croissance la plus rapide en Égypte. Dans le cadre d'un contrat de dix ans, DXC permettra à Kaf de fournir une expérience numérique transparente à ses deux millions d'assurés et de nouveaux clients.

Créé en 2020, Kaf vise à être le premier fournisseur d'assurance numérique de bout en bout en Égypte. Plaçant les clients au coeur de sa mission, Kaf s'associe à DXC pour étendre l'accessibilité de l'assurance à l'échelle nationale.

DXC Assure Policy, la version modernisée du logiciel complet de DXC pour le secteur assurance vie et assurance de groupe, formera la colonne vertébrale de l'administration d'assurance de Kaf et lui permettra d'offrir une expérience d'assurance numérique homogène et holistique à ses clients. La technologie de souscription et de gestion automatisées des dossiers permettra à Kaf de vendre des produits d'assurance avec ou sans traitement direct, accélérant et améliorant ainsi l'expérience client.

Dans le cadre du contrat, Kaf utilise DXC pour créer une application mobile qui permettra aux clients de gérer facilement leurs polices, leurs informations personnelles et le statut de leurs réclamations, mais aussi de consulter et d'acheter des produits. DXC intégrera entièrement l'application au système d'assurance de base de Kaf, ce qui permettra l'analyse de données en temps réel afin de personnaliser les options de police et de fournir un portail en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour une documentation et une assistance exclusivement numériques.

« En tant que fournisseur d'assurance-vie qui connaît la croissance la plus rapide en Égypte, nous nous engageons à réaliser une transformation numérique qui a du sens. Cela nous permettra d'être à l'avant-garde de l'industrie égyptienne de l'assurance et d'offrir à nos clients les dernières solutions et les plus innovantes, a déclaré George Ghobrial, PDG de Kaf. DXC nous fournit la technologie pour servir nos clients de manière proactive et tenir notre promesse de marque : "faciliter les choses, bien faire les choses" ».

Avec plus de 40 ans d'innovation dans le secteur de l'assurance, DXC est l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'assurance et de services de technologie commerciale. Il gère actuellement la transformation numérique de certains des plus grands acteurs du marché, notamment sur le marché londonien de l'assurance .

« Aujourd'hui, les assurés attendent une expérience d'achat numérique, avec des informations à portée de main et des polices flexibles, a déclaré Neveen Galal, directrice générale de DXC Technology en Égypte. Nos systèmes DXC Assure de base et annexes travaillent ensemble pour accélérer la mise sur le marché, rationaliser les opérations, offrir une expérience client exceptionnelle et un tremplin pour la croissance. »

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentiels tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans leurs parcs informatiques. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com.

À propos de Kaf Insurance

Kaf est une compagnie d'assurance égyptienne autorisée à offrir des produits d'assurance vie, d'épargne et d'assurance maladie et établie en 2020 en tant que coentreprise entre EFG Hermes Holding, GB Capital et Tokio Marine. Kaf s'est engagée à bâtir une plateforme d'assurance axée sur la technologie afin de générer de la valeur pour les particuliers et les entreprises dans les domaines de la vie, de l'épargne et de la santé pour les segments de la société qui ont un faible taux de pénétration de l'assurance. La société vise à fournir en permanence des solutions d'assurance innovantes pour stimuler la demande sur les marchés de détail et d'entreprise et combler le « déficit d'assurance » en Égypte.

