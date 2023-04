MITSUBISHI TANABE PHARMA CANADA ANNONCE UN CHANGEMENT DE DIRECTION





Afin d'encourager encore notre expansion sur le marché canadien, Andy Zylak vient d'être nommé président de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada (MTP-CA)

Andy Fujimoto, ancien président de MTP-CA, fait un grand retour au Japon pour appuyer la société mère, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC)

TORONTO, le 3 avril 2023 /CNW/ - Mitsubishi Tanabe Pharma Canada (MTP-CA) vient d'annoncer la nomination d'Andy Zylak au poste de président, à compter du 1er avril 2023. MTP-CA est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA). L'ancien président de MTP-CA, Atsushi « Andy » Fujimoto, poursuivra sa carrière au sein de la société mère de MTPA au Japon, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC).

« Je suis fier d'assumer le poste de président de MTP-CA et ravi de pouvoir continuer d'assister les Canadiens qui luttent contre des maladies graves et invalidantes comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA) », nous confie le nouveau président de MTP-CA, Andy Zylak. « Le Canada constitue un marché important pour notre société. J'ai bien hâte de diriger l'équipe de MTP-CA dans ses efforts pour concrétiser les nombreuses possibilités qui s'offrent à nous. »

M. Zylak s'est joint à l'équipe de MTP-CA en 2018 comme directeur national, où il a piloté les opérations et relancé la croissance de l'entreprise au Canada en insistant sur la mise en marché de nouveaux traitements pour combler des besoins médicaux encore insatisfaits, dont la SLA. Il oeuvre dans l'industrie pharmaceutique depuis plus de 20 ans. Avant de se joindre à MTP-CA, il a occupé de nombreuses fonctions importantes dans l'industrie pharmaceutique. Son expérience est considérable non seulement dans les domaines de la vente et de la gestion des ventes, de l'accès aux marchés et de la gestion du marketing, mais aussi en tant que directeur exécutif.

« Durant mon mandat de président de MTP-CA, l'équipe canadienne a franchi plusieurs étapes importantes, notamment le lancement de RADICAVAMD (édaravone) en 2018 et de la suspension orale RADICAVAMD (édaravone) en 2022, en plus d'avoir su tisser des liens avec les diverses associations de patients SLA », déclare Andy Fujimoto, ancien président de MTP-CA. « Je me réjouis de la nomination d'Andy Zylak au poste de président de MTP-CA. Durant son parcours au sein de l'entreprise, Andy a montré des capacités exceptionnelles pour la réflexion stratégique et le développement de liens avec la population. Sous sa direction, nous sommes convaincus que MTP-CA fera encore des progrès exceptionnels. »

MTPA demeure la société mère de MTP-CA, mais les deux continueront de se consacrer à l'amélioration de l'environnement thérapeutique et au développement de solutions concrètes pour les personnes aux prises avec des maladies invalidantes.

À propos de RADICAVAMD et de la suspension orale RADICAVAMD (édaravone)

Les suspensions orales RADICAVAMD IV et RADICAVAMD sont indiquées pour le traitement des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA). L'édaravone a été découverte et développée comme traitement de la SLA par Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) sur une période de 13 ans à l'aide d'une plateforme de développement clinique itérative. L'édaravone est approuvée pour utilisation comme traitement de la SLA au Japon et en Corée du Sud depuis 2015. RADICAVAMD est approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis depuis mai 2017. La mise en marché de la perfusion RADICAVAMD IV a déjà été autorisée au Canada (octobre 2018), en Suisse (janvier 2019), en Indonésie (juillet 2020), en Thaïlande (avril 2021) et en Malaisie (décembre 2021).

La suspension orale RADICAVAMD (édaravone) est approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis depuis mai 2022. La suspension orale RADICAVAMD (édaravone) vient d'être autorisée par Santé Canada en novembre 2022.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma Canada Inc. (MTP-CA) est basée à Toronto. MTP-CA est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma America inc. (MTPA), dont l'objectif est d'offrir des traitements pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, notamment la SLA. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma America Inc. est basée à Jersey City (N.J.). (MTP-CA) est une filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC). Fondée par MTPC, elle commercialise des produits pharmaceutiques approuvés pour l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.mt-pharma-ca.com/fr/ ou suivez-nous sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc.

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 11:00 et diffusé par :