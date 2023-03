DISCOVERY LIFE SCIENCES INSTALLE LA PLUS GRANDE FLOTTE COMMERCIALE AU MONDE DE SYSTÈMES NOVASEQ X PLUS POUR ACCÉLÉRER LA RECHERCHE GÉNOMIQUE AVEC UNE RAPIDITÉ ET UNE RENTABILITÉ SANS PRÉCÉDENT





HUNTSVILLE, Alabama, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciencestm (Discovery), spécialiste de l'analyse d'échantillons biologiques et des biomarqueurs (Biospecimen and Biomarker Specialiststm), a annoncé que Discovery Genomics est le premier laboratoire de services commerciaux au monde à recevoir deux des nouveaux systèmes de séquençage NovaSeqMC X Plus d'Illumina, Inc. Discovery Genomics étendra sa plateforme à cinq systèmes d'ici la fin de l'année, se positionnant ainsi comme le laboratoire commercial avec la plus grande flotte commerciale NovaSeq X Plus au monde.

Le NovaSeq X Plus change la donne dans le domaine de la génomique, avec trois types de chambres d'analyse et une capacité de production pouvant atteindre 16 To par cycle avec deux chambres d'analyse. Ses chambres d'analyse ultra-haute densité et ses optiques ultra-haute résolution permettent de produire jusqu'à 26 milliards de lectures uniques par chambre d'analyse. Le système peut réaliser simultanément jusqu'à quatre applications par chambre d'analyse, avec des capacités d'analyse secondaire intégrées, ce qui en fait un outil particulièrement puissant et polyvalent pour la recherche en génomique.

« Nous sommes ravis d'être le premier laboratoire de services commerciaux au monde à recevoir deux des nouveaux systèmes NovaSeq X Plus », a déclaré Tom Halsey, Ph.D. , vice-président exécutif de Discovery Genomics. « Avec l'expansion de notre flotte de cinq systèmes, nous sommes dans une position unique qui nous permet de fournir la plus grande capacité de production de données génomiques et de générer ces données de manière plus rentable. Notre mission, qui consiste à favoriser le succès de nos clients en offrant des services génomiques de calibre mondial avec rapidité, envergure et qualité, s'en trouve renforcée ».

Les scientifiques de Discovery Genomics lancent immédiatement les études de transition nécessaires pour valider les flux de travail des séquenceurs existants vers le NovaSeq X Plus, ce qui accélérera le transfert des projets clients vers la plateforme plus efficace et rentable. Le X Plus, combiné à des voies avec chambre d'analyse à adressage individuel, des options d'exécution flexibles et une simplicité de fonctionnement, permettra à Discovery Genomics de fournir une échelle et une rapidité de pointe pour fournir des résultats de la plus haute qualité à des coûts et des délais considérablement réduits.

« La validation croisée de nos bibliothèques WGS, WES, RNA-Seq existantes pour les flux de travail standard et à faible entrée sur les instruments Illumina NovaSeq X Plus nouvellement installés a déjà commencé », a déclaré Nripesh Prasad, Ph.D , vice-président du développement scientifique et technique de Discovery Genomics. « Ces données de validation croisée nous aideront à relier rapidement les produits chimiques NovaSeq 6000 et X-Plus afin que les clients puissent utiliser en toute confiance la nouvelle technologie pour leurs projets à haut débit à une vitesse et à une échelle sans précédent tout en réduisant leurs coûts globaux de projet ».

Le laboratoire de génomique de Discovery, certifié CLIA, accrédité CAP et conforme aux BPCL, offre un large éventail de services de séquençage de prochaine génération (NGS) évolutifs, y compris l'ARN, l'exome entier, le génome entier, le séquençage ciblé, unicellulaire et épigénétique. Son flux de travail exclusif de profilage génomique complet permet d'interroger les types d'échantillons les plus difficiles, tels que les tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE) et les échantillons obtenus par une biopsie à l'aiguille centrale (CNB).

Discovery Life Sciences déménagera cet été dans un nouveau siège mondial de 100 000 pieds carrés. Il s'agira de l'un des sites les plus importants, réunissant sous un même toit les technologies de pointe en matière de biomarqueurs multiomiques, notamment les systèmes Illumina NovaSeq X Plus. L'installation abritera des laboratoires de génomique, de protéomique, de pathologie moléculaire et de cytométrie en flux. Un système de gestion de l'information du laboratoire (SGL) entièrement intégré suivra la chaîne de possession d'un échantillon de recherche ou d'essai clinique depuis sa réception grâce à de multiples technologies, produisant des données complètes et exploitables dans les plus brefs délais.

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est l'entreprise spécialiste de l'analyse des échantillons biologiques et des biomarqueurs, qui combine l'un des plus grands réseaux d'approvisionnement et d'inventaire d'échantillons biologiques commerciaux au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multiomiques prééminents, qui incluent, notamment, des services en génomique, biomarqueurs tissulaires, protéomique et cytométrie en flux, pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions rares et complexes.

Grâce à AllCells®, notre division de thérapie cellulaire et génique, nous maintenons le plus grand pool de donneurs rappelables afin de fournir du matériel cellulaire humain frais et cryoconservé de qualité clinique (BPF) et à usage exclusif pour la recherche (RUO), afin de soutenir les programmes de thérapie cellulaire et génique à n'importe quelle phase de développement et à n'importe quelle échelle.

L'expertise scientifique de premier plan de Discovery, l'envergure des opérations mondiales et l'utilisation innovante des technologies actuelles permettent aux clients d'obtenir des résultats afin de prendre des décisions critiques en matière de recherche et de développement à une vitesse de pointe. We are Science at your Servicetm! (Nous sommes la Science à votre service !). Pour plus d'informations, consultez le site dls.com .

