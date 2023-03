Nomination d'Isabel Roussin-Collin au poste de présidente-directrice générale de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval





QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, d'Isabel Roussin-Collin à titre de membre du conseil d'administration et de présidente-directrice générale (PDG) de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (IUCPQ - UL). Elle entrera en fonction le 1er avril 2023, pour un mandat de quatre ans.

Isabel Roussin-Collin est titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université Laurentienne et d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université d'Ottawa. Infirmière militaire au sein des Forces armées canadiennes de 1991 à 1995, elle devient syndic adjointe de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec en 1998. L'année suivante, elle est nommée gestionnaire à l'Hôpital Montfort et y oeuvre pendant six ans, après quoi elle entre au service de l'IUCPQ - UL, où elle occupe depuis 2005 différents postes stratégiques, notamment celui de directrice générale adjointe et directrice de la qualité, de l'évaluation et de l'éthique de 2016 à 2020, puis de présidente-directrice générale adjointe jusqu'à maintenant.

Citation :

« Tout au long de son parcours professionnel, Mme Roussin-Collin a su faire preuve d'un leadership remarquable, notamment au sein de l'IUCPQ - UL, un établissement dont elle connaît tous les rouages et les enjeux puisqu'elle y travaille depuis près de 20 ans. C'est pourquoi je suis persuadé qu'elle est la candidate tout indiquée pour y occuper le poste de PDG pour les années à venir. Je lui réitère tout mon soutien dans le cadre de ce mandat de quatre ans, au cours duquel elle saura mobiliser ses équipes au bénéfice de cet établissement de pointe. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 18:23 et diffusé par :