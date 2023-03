La Semaine de la santé durable 2023 : un événement pour sensibiliser, s'informer et agir !





MONTRÉAL, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) annonce la troisième édition de la Semaine de la santé durable, qui se déroulera du 1er au 7 avril 2023 sous la thématique « Plus de santé, moins de malades ». Cet événement gratuit, et organisé en collaboration plusieurs partenaires, vise à sensibiliser les citoyennes et citoyens du Québec aux enjeux liés à la prévention et la promotion de la santé.



« Dans une société où les défis de santé publique sont multiples et croissants et où les coûts des soins explosent, mettre en valeur les façons de parvenir, individuellement et collectivement, à une véritable santé durable par la prévention et la promotion est crucial. Au nom de la qualité de vie des Québécois·es et de la survie de leur réseau de soins public, il faut s'engager à réduire ensemble le nombre de malades et propager plus de santé », explique Thomas Bastien, directeur général de l'ASPQ.

Pour ce faire, la Semaine de la santé durable offre, pour la troisième année consécutive, de rassembler les citoyen·e·s, les professionnel·le·s de la santé, les entreprises et les organisations autour d'un objectif commun : réduire la pression sur le système de soins et améliorer le bien-être de la population québécoise.

Des activités découvertes pour tous les goûts et pour répondre à différents besoins

Que vous cherchiez à en savoir davantage sur les perturbateurs endocriniens, la santé mentale positive des jeunes, la pauvreté, la déprescription de médicaments, la santé en entreprises, la recherche en santé ou encore des moyens d'améliorer notre réseau de soins ou que vous souhaitiez réfléchir à ce qui nous fait constamment courir dans notre société, il y a une activité pour vous.

À l'exception des activités présentées en direct, la plupart du contenu est accessible en ligne et peut être visionné au moment qui convient le mieux aux participant·e·s. Le programme est disponible sur le site semainesantedurable.ca

NOUVEAU! Des tête-à-tête sympathiques avec des personnalités

Cette année, des personnalités connues et aimées du public ont accepté de revêtir le chapeau d'ambassadrices et ambassadeurs de santé en expliquant la place que celle-ci prend dans leurs vies. Dans de courtes entrevues, l'humoriste engagé Emmanuel Bilodeau expliquera pourquoi prendre soin de soi est un acte qui profite à la communauté; Mériane Labri alias Madame Labriski parlera en toute sincérité de l'importance de cultiver le bien-être physique et mental; la nutritionniste épicurienne Hélène Laurendeau présentera la nourriture comme formidable manière de tisser des liens; Laure Waridel porte-parole d'Équiterre et cofondatrice de Mères au front, discutera de parentalité et d'environnement et la championne olympique Sylvie Bernier exposera le cheminement personnel qui l'a mené du tremplin à la promotion de la santé.

Des pionnières et pionniers de la santé publique partagent leur vision d'avenir

Cet événement bénéficie aussi de la présence exceptionnelle de pionnières et pionniers de la santé publique québécoise ! Ces personnalités telles que Rémy Trudel, ex-ministre de la Santé ou encore le Docteur Richard Lessard partageront leur bilan du progrès réalisé en santé publique québécoise et leurs souhaits pour celle-ci. Il s'agit d'une chance inouïe de s'inspirer et de découvrir les bénéfices de l'action en santé durable pour permettre au Québec de réaliser ses plus ambitions.

Durant ces 7 journées, toutes et tous êtes invité·e·s à vous inspirer, vous informer, vous sensibiliser et vous mobiliser pour la Santé et votre santé durable ! Ensemble, pour notre santé !

À propos de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L'ASPQ regroupe citoyen·e·s et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d'une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s'appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s'assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Source :

Marine Ribault, Responsable des communications

Courriel : [email protected]

Cellulaire : 514 560-8389

