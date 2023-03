Un conseil scientifique nouvellement créé à l'Institut national de santé publique du Québec





QUÉBEC et MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) annonce la création d'un conseil scientifique indépendant. Le conseil scientifique veillera à la qualité, à l'intégrité et à la pertinence des activités scientifiques de l'Institut en plus de soutenir le vice-président aux affaires scientifiques dans l'exercice de ses fonctions. La nomination des douze membres externes qui le composent a été entérinée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 22 mars dernier. Un mandat de quatre ans, renouvelable deux fois, leur a été confié.

« Il est impératif que l'expertise en santé publique de l'INSPQ réponde aux standards les plus élevés. Ce conseil scientifique sera un outil déterminant dans la poursuite de cet objectif, en plus de favoriser l'épanouissement de la culture scientifique au sein de l'Institut. » a déclaré le Président-directeur général de l'INSPQ, M. Pierre-Gerlier Forest.

Le conseil scientifique a pour mandat de formuler des recommandations et des avis sur la production scientifique et la programmation de l'INSPQ. Sa création vient concrétiser l'Engagement en matière de qualité scientifique adopté par l'Institut en janvier 2022.

Les membres du conseil scientifique sont toutes et tous des experts de grande réputation dans leur domaine respectif. Leur sélection est le fruit d'un processus minutieux mené au Québec, au Canada et à l'étranger.

Des membres de la haute direction de l'Institut siègeront aussi au conseil scientifique, à titre de membres d'office : le président-directeur général, le vice-président aux affaires scientifiques, le vice-président associé aux affaires scientifiques, ainsi qu'un membre du conseil d'administration.

L'INSPQ remercie toutes les personnes qui ont contribué au processus de nomination et exprime ses plus chaleureuses félicitations aux nouveaux membres.

Composition du conseil scientifique

Membres externes*

Arnaud Chiolero , M.D., Ph. D.

, M.D., Ph. D. Benoit Corriveau , M.D.

, M.D. Olivier Ferlatte , Ph. D.

, Ph. D. Lise Gauvin , Ph. D.

, Ph. D. Laetitia Huiart, M.D., Ph. D.

Shelley-Rose Hyppolite , M.D.

, M.D. Eddy Lang , M.D.

, M.D. Julie Loslier , M.D.

, M.D. Richard Massé, M.D.

Amélie Quesnel-Vallée, Ph. D.

Membres internes

Pierre-Gerlier Forest, Ph. D.

François Desbiens , M.D.

, M.D. Éric Litvak, M.D.

* Les candidatures de deux membres externes et d'un membre interne restent à confirmer et seront annoncées sous-peu.

À propos de l'Institut :

Créé en 1998, l'Institut national de santé publique du Québec est aujourd'hui le premier centre d'expertise et de référence en matière de santé publique au Québec. Il produit notamment des connaissances scientifiques qui éclairent et facilitent la prise de décision de tous les responsables de santé publique, tout en favorisant l'optimisation des pratiques de santé publique et la compréhension des déterminants de la santé chez les autres acteurs de la vie collective. Il s'assure aussi que sa production scientifique soit relayée par des activités de transfert de connaissances tant pour ses partenaires que pour la population en général.

SOURCE Institut national de santé publique du Québec

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 10:00 et diffusé par :