L'Association canadienne d'orthopédie est heureuse d'annoncer qu'aujourd'hui est la deuxième Journée canadienne des soins orthopédiques.

MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - L'Association Canadienne d'Orthopédie (ACO) a le plaisir d'annoncer que la deuxième édition de la Journée canadienne des soins orthopédiques se déroule aujourd'hui.

Plus de 160 000 patients partout au pays attendent des interventions orthopédiques restauratrices qui changent la vie.

Initiative lancée en 2022 par l'ACO, la Journée canadienne des soins orthopédiques a lieu tous les ans le dernier mercredi du mois de mars et constitue une occasion de sensibiliser les gens et de célébrer les équipes d'orthopédie et leur dévouement à offrir des soins exceptionnels axés sur le patient partout au pays.

« Il s'agit d'une journée dédiée aux soins orthopédiques qui changent la vie, et à toutes les personnes qui en assurent la prestation, y compris des orthopédistes, des infirmières, des physiothérapeutes, des adjoints au médecin, des anesthésistes, des technologistes, des chercheurs, du personnel administratif et des soignants, explique la Dre Laurie Hiemstra, présidente de l'ACO. Nous souhaitons également reconnaître nos patients et leur famille, qui attendent dans la douleur une chirurgie et méritent de vivre sans douleur. »

« Nous invitons les Canadiens et Canadiennes d'un bout à l'autre du pays à célébrer avec nous cette journée importante dédiée au partage de messages de soutien et à la sensibilisation aux soins orthopédiques, tant à l'échelle provinciale que nationale », poursuit la Dre Hiemstra.

Cette année, la Journée canadienne des soins orthopédiques sera axée sur la sensibilisation de la population et de divers échelons gouvernementaux aux enjeux liés à l'affectation des ressources, aux retards accumulés en chirurgie, aux besoins en matière de formation des spécialistes, à la création d'emplois et à l'incidence de la pénurie de ressources humaines en santé sur toute la profession.

Que vous viviez dans une petite ou une grande collectivité, et peu importe votre lien avec cette spécialité médicale essentielle, nous espérons que vous prendrez le temps de célébrer avec nous la Journée canadienne des soins orthopédiques.

Vous connaissez quelqu'un qui a directement bénéficié de soins orthopédiques au Canada. Participez virtuellement à cette Journée canadienne des soins orthopédiques en utilisant les mots-clics #JournéeOrthoCan (#CdnOrthoDay), #SoinsOrthoCan (#OrthoCareCanada), et #VivezSansDouleur (#LiveLifePainFree) en partageant une histoire, une image, une vidéo ou un simple message de soutien sur les réseaux sociaux. Votre soutien serait grandement apprécié.

Nous vous demandons aussi de communiquer avec vos représentants gouvernementaux locaux, provinciaux et fédéraux pour exiger leur participation active au sein de leur collectivité.

En juin prochain, à Calgary (Alberta), la Réunion annuelle de l'ACO sera axée sur la formation et le partage de connaissances sur les enjeux importants touchant la profession.

LES FAITS

Au Canada , les temps d'attente en chirurgie orthopédique sont de 32,4 semaines entre le rendez-vous avec un spécialiste et le traitement, arrivant au deuxième rang des temps d'attente les plus longs parmi les spécialités chirurgicales. Ces temps d'attente sont 24,3 semaines plus longs que ce que les spécialistes jugent raisonnable.

Au Canada, les temps d'attente en chirurgie orthopédique sont de 32,4 semaines entre le rendez-vous avec un spécialiste et le traitement, arrivant au deuxième rang des temps d'attente les plus longs parmi les spécialités chirurgicales. Ces temps d'attente sont 24,3 semaines plus longs que ce que les spécialistes jugent raisonnable. Au Canada, les temps d'attente en orthopédie, entre l'aiguillage par un omnipraticien et les soins spécialisés, figurent au quatrième rang, en plus d'avoir enregistré la troisième hausse la plus marquée de 2021 à 2022.

Au Canada, les temps d'attente en orthopédie, entre le rendez-vous avec un spécialiste et le traitement, figurent au deuxième rang des temps d'attente les plus longs.

, les temps d'attente en orthopédie, entre le rendez-vous avec un spécialiste et le traitement, figurent au deuxième rang des temps d'attente les plus longs. Près de 160 000 patients partout au Canada attendent dans la douleur une chirurgie orthopédique qui changera leur vie.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE D'ORTHOPÉDIE

L'Association Canadienne d'Orthopédie (ACO) est une association professionnelle sans but lucratif qui représente les intérêts des orthopédistes canadiens. L'ACO s'engage à maintenir les normes de soins les plus strictes qui soient pour les patients canadiens en offrant aux membres des possibilités de formation continue, du soutien aux sous-spécialités, des possibilités de partage des connaissances, des plateformes de défense des droits et intérêts, des programmes de bourses, de même que des possibilités de leadership et de collaboration avec d'autres associations en santé.

