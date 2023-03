La première étude clinique de ce type montre les effets positifs de l'astaxanthine pendant la récupération sportive





BRANCHBURG, New Jersey, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude d'essai clinique, publiée dans Frontiers in Nutrition, a montré que quatre semaines de supplémentation quotidienne de 8 mg d'astaxanthine Lycored compensaient les diminutions induites par l'exercice dans 20 immunoglobulines plasmatiques. Les résultats étaient particulièrement significatifs pour les niveaux d'IgM, l'anticorps prédominant produit au début d'une réponse immunitaire. Il s'agit d'un essai clinique humain unique qui a mesuré les réponses physiologiques à la supplémentation en astaxanthine après un exercice intense en utilisant la protéomique non ciblée (500 protéines dans tous les échantillons) et un panel ciblé et complet d'oxylipines et de cytokines.

L'étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo et à plan croisé (deux périodes de supplémentation de 4 semaines et une période d'élimination de 2 semaines) a été menée auprès de 19 coureurs, hommes et femmes, en bonne santé et non fumeurs, âgés de 18 à 57 ans. Les résultats sanguins ont révélé que la supplémentation en astaxanthine (8 mg/j, 4 semaines) avant une course de 2,25 heures à un taux de consommation d'oxygène maximal de 70 % (VO2max) avait un fort impact sur l'équilibre des baisses post-exercice de 82 protéines liées à l'immunité (20 de façon significative). La supplémentation n'a pas montré de différences par rapport au placebo en ce qui concerne le plasma, les DOMS (douleurs musculaires post-effort), la créatine, le cortisol, six cytokines et 42 oxylipines.

L'astaxanthine est un céto-caroténoïde rouge foncé présent dans divers aliments comme le saumon et les crevettes, et produit par les algues, qui possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. L'astaxanthine ne pouvant pas être synthétisée par l'homme, elle doit donc être consommée dans l'alimentation par le biais d'aliments ou de compléments.

Lycored utilise l'astaxanthine caroténoïde d'algues (Haematococcus pluvialis), qui a été associé à la santé cellulaire, la santé de la peau, la santé cardiaque, la santé articulaire, le soutien du système immunitaire et l'atténuation des dommages oxydatifs et de l'inflammation, selon Elizabeth Tarshish, PhD, responsable des réclamations et des affaires cliniques chez Lycored. « Grâce à cette étude, nous avons appris que pendant la récupération, l'astaxanthine dérivée des algues normalise 20 immunoglobulines chez les sujets présentant une inflammation accrue causée par un stress physiologique récurrent, à savoir, les coureurs. Nous espérons que l'apport d'une solution naturelle à base de plantes aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires aidera les personnes actives à se sentir au mieux de leur forme et à donner le meilleur d'elles-mêmes, pendant et après l'exercice. »

Consultez l'étude complète à l'adresse : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2023.1143385/full

À propos de Lycored

Engagée dans la « culture du bien-être », Lycored est une entreprise internationale à l'avant-garde de la recherche et de la combinaison des bienfaits de la nature avec la science de pointe pour développer des ingrédients et des produits naturels. Créée en 1995 en Israël, Lycored est le leader mondial des caroténoïdes naturels pour les aliments, les boissons et les compléments alimentaires. Pour plus d'informations, consultez www.lycored.com.

