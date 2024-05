Lancement de l'appel de projets 2024 pour des initiatives visant à briser l'isolement des personnes aînées en situation de vulnérabilité et des initiatives de gériatrie sociale





QUÉBEC, le 6 mai 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce aujourd'hui un appel de projets pour des initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) et des initiatives de gériatrie sociale. Ces initiatives ont pour but de poursuivre la mise en place du réseau de travailleuses et de travailleurs de milieu dans les communautés et, ainsi, de rejoindre plus de personnes aînées.

Cet appel de projets concerne les organismes sans but lucratif oeuvrant auprès des personnes aînées et les communautés des nations autochtones. Son objectif est de soutenir la mise en place ou le maintien de travailleuses et de travailleurs de milieu et de soutenir les projets de gériatrie sociale. Ces partenaires de première ligne jouent un rôle primordial : favoriser le mieux-être des personnes aînées et lutter contre leur isolement.

Les travailleuses et les travailleurs de milieu et les équipes de gériatrie sociale ont pour mission de repérer les personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation, de comprendre leurs besoins, de les accompagner dans la recherche de solutions et, au besoin, de les orienter vers les bons services ou les bonnes activités, en collaboration avec les ressources de la communauté. Ces aidantes et aidants communautaires contribuent à l'amélioration du bien-être de ces personnes, à favoriser leur autonomie et, ainsi, à maintenir leur participation active dans la communauté.

L'appel de projets qui s'amorce se déroulera jusqu'au 5 juillet 2024.

Citation :

«?Encore une fois cette année, nous lançons cet appel de projets avec la ferme intention de consolider le soutien de projets visant à mieux aider les personnes aînées en situation de vulnérabilité. Notre objectif est que personne ne soit oublié et que chaque région puisse disposer de projets de gériatrie sociale et de travailleuses et de travailleurs de milieu à l'affût des personnes vivant de l'isolement. Je remercie tous nos partenaires pour leur travail sur le terrain, dans chaque communauté, et je désire leur réitérer mon appui pour cette année et les autres à venir. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec soutient financièrement des organismes qui participent au projet ITMAV depuis 2015.

Rappelons qu'il y a actuellement 190 travailleuses et travailleurs de milieu qui oeuvrent dans toutes les régions du Québec.

6 mai 2024 à 11:30

