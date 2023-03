Le groupe Aptorum signe une lettre d'intention et une liste de conditions pour l'acquisition d'U group





Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) (« Aptorum Group » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui avoir conclu une lettre d'intention non contraignante et une liste de conditions (« Term Sheet ») pour l'acquisition (« Transaction ») de la totalité de URF Holding Group Limited et de ses entreprises sous-jacentes (collectivement « U Group ») par une nouvelle émission d'actions ordinaires de classe A de la Société en contrepartie. La stratégie commerciale d'U Group, fondée sur la philosophie du pouvoir de revitalisation urbaine, comprend le développement d'une expérience de magasinage personnalisée ciblant la croissance de la consommation de la « génération Z » en Chine, grâce à la mise en oeuvre de concepts tels que « Curetail » (vente au détail organisée) dans les locaux commerciaux et au rajeunissement des quartiers communautaires. Conformément à la liste de conditions, la transaction entraînera une prise de contrôle inversée de la Société et, sous réserve des questions et conditions mentionnées ci-dessous, le maintien de la cotation de l'entité fusionnée sur le Nasdaq. Au plus tard à la clôture de la Transaction, il est prévu (sans caractère limitatif) que la Société distribue ses activités et actifs existants de manière pertinente (ou par tout autre mécanisme similaire autorisé par la loi) à ses actionnaires avant acquisition selon la clause pari passu, sous réserve des approbations nécessaires et des dates d'annonce et d'enregistrement de la distribution qui seront fixées. À la suite de la clôture de la Transaction, sous réserve des questions et conditions mentionnées ci-dessous, il est prévu que les anciens actionnaires de la Société détiendront le plus élevé des deux montants suivants : (i) 15 % des actions émises et en circulation de la Société après acquisition ou (ii) les actions émises et en circulation de la Société après acquisition sur la base d'une évaluation de la Société à 40 millions de dollars avant acquisition.

La Transaction et les autres distributions auxiliaires, le cas échéant, sont soumises, entre autres, à la signature d'un accord définitif mutuellement acceptable (l'« Accord définitif »), à la réalisation d'une vérification diligente, à des attestations d'équité et à plusieurs conditions, y compris, mais sans s'y limiter, l'approbation des actionnaires, le cas échéant, la remise des états financiers pertinents, l'approbation du conseil d'administration et du comité spécial et la satisfaction de toutes les approbations réglementaires et de celles du Nasdaq, le cas échéant. La liste de conditions pertinente a été déposée par la Société sur le formulaire 6-K.

À propos d'U Group

Depuis son lancement en 2013 à Shanghai, la stratégie commerciale du groupe U, fondée sur la philosophie du pouvoir de revitalisation urbaine, comprend, mais sans s'y limiter, le développement d'une expérience de magasinage personnalisée ciblant la croissance de la consommation de la « génération Z » en Chine, grâce à la mise en oeuvre de concepts tels que Curetail dans les locaux commerciaux et au rajeunissement des quartiers communautaires. La génération Z (personnes nées entre 1996 et 2010) représente environ 15 % de la population chinoise et constitue le nouveau moteur de croissance pour la consommation intérieure et l'amélioration rapide du niveau de vie. Par exemple, U Group a ouvert et continue d'exploiter depuis 2019 le TX Huaihai Youth Energy Center1, un centre de vente au détail innovant avant-gardiste du concept d'architecture durable de l'espace ouvert Curetail fourni dans le cadre de l'esthétique numérique, de l'intelligence et des formes interactives pour soutenir également les opérations et les promotions des marques. En 2020, TX Huaihai a organisé plus de 300 expositions et événements qui ont attiré environ 2 millions de personnes.2. Les principaux moteurs de revenus d'U Group comprennent, sans s'y limiter, la location de propriétés commerciales, la gestion de propriétés ou locaux, la vente de produits de consommation collaborative, la sensibilisation à des marques de consommation innovantes et à la gestion d'événements, les promotions de produits et les activités de conseil connexes. Selon les comptes audités d'U Group, pour les exercices clos en 2020 et 2021, (i) les revenus d'U Group ont dépassé environ 122 millions de yuans chinois (environ 17,7 millions de dollars*) et 181 millions de yuans (environ 28 millions de dollars*) respectivement, et (ii) les bénéfices non distribués cumulés et les capitaux propres de l'exercice clos en 2021 ont dépassé 315 millions de yuans (environ 45 millions de dollars) et 425 millions de yuans (environ 65 millions de dollars) respectivement.

1 https://www.the-spin-off.com/news/stories/Retail-A-shopping-experience-on-a-whole-new-level-15093

2 https://www.kearney.com/article/-/insights/the-concept-of-curation-a-new-way-of-using-urban-space

*Sur la base d'un taux de change moyen dollar / Yuan de 6,90 et 6,45 pour les exercices 2020 et 2021 respectivement.

À propos d'Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM, Euronext Paris : APM) est une société biopharmaceutique au stade clinique dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques pour traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, en particulier dans les domaines de l'oncologie (notamment dans le cas des indications orphelines en oncologie), des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses. Aptorum a terminé deux essais cliniques de phase I pour ses médicaments à petites molécules ALS-4 (SARM) et SACT-1 (neuroblastome), un médicament orphelin, et commercialise son produit nutraceutique NLS-2 NativusWell® (ménopause). Le pipeline d'Aptorum est également enrichi par (i) la création de plateformes de découverte de médicaments qui permettent la découverte de nouveaux produits thérapeutiques à l'aide, par exemple, du criblage systématique de molécules de médicaments approuvés existants, et d'une plateforme de recherche fondée sur les microbiomes pour le traitement des maladies métaboliques ; et (ii) le co-développement et la validation clinique en cours de sa nouvelle technologie moléculaire d'identification et de détection rapide des agents pathogènes en collaboration avec l'Agence pour la science, la technologie et la recherche de Singapour.

Pour de plus amples informations sur la Société, rendez-vous sur le site www.aptorumgroup.com.

