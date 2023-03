Programme des travailleurs étrangers temporaires : Le gouvernement prolonge les mesures provisoires





GATINEAU, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - La relance économique du Canada et les importantes pénuries de main-d'oeuvre dans des secteurs essentiels accroissent la demande pour des travailleurs dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Par conséquent, le gouvernement du Canada adopte une approche équilibrée et améliore le Programme par des mesures ciblées afin de répondre aux besoins émergents du marché du travail et protéger les travailleurs canadiens.

C'est pourquoi la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a prolongé les mesures provisoires mises en place pendant la pandémie de COVID-19 et dans le cadre du Plan d'action pour les employeurs et la main-d'oeuvre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Ces mesures, qui visent à offrir aux employeurs comme aux travailleurs davantage de stabilité, comprennent :

Permettre aux employeurs de sept secteurs où des pénuries de main-d'oeuvre sont avérées (tels que l'hébergement et la restauration, la construction et la fabrication de produits alimentaires) d'embaucher jusqu'à 30 % de leur main-d'oeuvre dans le cadre du PTET si c'est pour pourvoir à des postes à faible salaire;

Maintenir la période de validité des évaluations de l'impact sur le marché du travail (EIMT) pour une période maximale de 18 mois;

Maintenir la durée d'emploi dans les postes à faible salaire à deux ans maximum.

Ces mesures resteront en place jusqu'au 30 octobre 2023. Dans l'intervalle, le gouvernement surveillera étroitement les activités et révisera les politiques afin qu'elles répondent aux plus récentes conditions économiques et protègent les travailleurs au Canada. Le gouvernement continue de déployer le modèle de l'employeur de confiance pour l'année en cours. Cela allégera les formalités administratives pour les employeurs récurrents qui satisfont aux plus hautes exigences en matière de logement et de protections.

Par ailleurs, la ministre a annoncé qu'à compter du 3 avril 2023, le PTET débutera sa transition vers le Portail de l'EIMT en ligne pour en faire la principale méthode de soumission des évaluations. Cette transition améliorera le traitement des demandes et permettra aux employeurs de répondre rapidement à leurs besoins en matière de main-d'oeuvre.

« Le gouvernement adopte une approche équilibrée pour ajuster le PTET et répondre aux besoins changeants de la main-d'oeuvre et des employeurs canadiens. Renouveler ces mesures permet de réagir aux pénuries de main-d'oeuvre urgentes tout en garantissant aux Canadiens l'accès à des emplois. Le gouvernement continuera de collaborer avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires pour constituer la main-d'oeuvre robuste et qualifiée dont le Canada a besoin pour soutenir son économie. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Le marché du travail canadien demeure plus tendu qu'avant la pandémie et au troisième trimestre de 2021, le taux de postes vacants avait atteint des sommets historiques.

Le taux de chômage au pays reste à un niveau plancher presque record de 5,0 %.

Au 19 mars 2023, 56,5 % de dossiers de plus avaient été traitées (108?592) qu'au cours de la même période pendant l'exercice précédent (69?379).

En dépit d'une forte croissance de la demande, les délais de traitement moyens des EIMT ont été réduits par plus de 10 jours au cours de l'exercice 2022-2023. Ces délais n'ont cessé de s'amenuir à l'échelle du pays, passant de 40 jours au début de l'exercice à 29 de nos jours.

