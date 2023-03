AVIS AUX MÉDIAS - La FCEI sera disponible pour commenter le budget fédéral 2023





OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Les porte-parole de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) seront disponibles pour commenter le budget fédéral, avant et après sa présentation qui aura lieu demain. Dan Kelly, président de la FCEI, Corinne Pohlmann, vice-présidente principale des affaires nationales, et Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales, seront au huis clos des médias à Ottawa le 28 mars pour commenter le budget fédéral et son impact sur les PME.

L'inflation, la hausse du coût des intrants et les pénuries de main-d'oeuvre continuent d'exercer des pressions sur les PME. Sans compter qu'en date de février, plus de la moitié (57 %) des propriétaires d'entreprise n'avaient toujours pas remboursé leurs dettes pandémiques, qui s'élèvent en moyenne à 105?000 $, et seulement 48 % avaient retrouvé leurs niveaux de ventes d'avant la pandémie.

La FCEI a formulé plusieurs recommandations au gouvernement fédéral afin qu'il adopte des mesures dans le cadre de son budget 2023 pour aider les PME, notamment :

Reporter la date de remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) jusqu'en décembre 2025 ou au moins 2024; envisager d'augmenter la portion subvention et mettre en place un processus d'appel pour les bénéficiaires des prêts du CUEC qui sont maintenant jugés inadmissibles.

Geler la taxe sur le carbone à son niveau actuel.

Faire suite à l'engagement de réduire les frais des transactions par carte de crédit pour les petits commerçants.

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 8 %, au moins pour les deux prochaines années, et augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises de 500?000 $ à 600?000 $, puis l'indexer sur l'inflation par la suite.

Instaurer un taux réduit de cotisation à l'assurance-emploi pour les plus petites entreprises, semblable au programme en place en 2015 et 2016.

2016. Aider les entreprises à faire face à la pénurie de main-d'oeuvre en simplifiant les procédures d'immigration, en encourageant l'automatisation et en introduisant des mesures fiscales visant à intégrer davantage de personnes retraitées ou approchant de l'âge de la retraite sur le marché du travail.

Pour en savoir plus, consultez la soumission prébudgétaire de la FCEI.

Méthodologie :

Résultats finaux du sondage Votre voix - Février 2023. Ce sondage en ligne, mené du 8 au 28 février 2023, a généré 3?023 réponses. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant le même nombre de répondants, la marge d'erreur serait de +/- 1,8 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

