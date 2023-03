/R E P R I S E -- 57e Congrès annuel de l'AQTr : du 27 au 29 mars 2023/

Conférences vedettes :

Maude Mercier-Larouche, Présidente du Réseau de transport de la Capitale et conseillère municipale district Saint-Louis-Sillery Lundi 27 mars de 12 h à 14 h Geneviève Guilbault Députée de Louis-Hébert, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable Mardi 28 mars de 13 h à 13 h 30 Pierre Fitzgibbon Député de Terrebonne, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal Mardi 28 mars de 17 h à 17 h 30 Luc Sirois Innovateur en chef du Québec Mercredi 29 mars de 10 h 15 à 11 h