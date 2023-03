Déclaration de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, à la suite d'une rencontre bilatérale avec l'honorable Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique





OTTAWA, ON, le 23 mars 2023 /CNW/ - « C'est avec une grande fierté que nous avons accueilli cet après-midi le président Biden et Jill Biden, première dame des États-Unis, au Canada. L'histoire du Canada est étroitement liée à celle de notre proche voisin, avec lequel nous sommes partenaires et alliés dans un monde rempli de défis, de complexités et de grandes préoccupations internationales. Cette amitié est solidement ancrée sur la résilience, l'entraide et l'engagement.

Cette première rencontre nous a permis d'aborder des questions importantes pour nos deux pays, notamment les défis communs auxquels l'Arctique est confronté, l'importance de la réconciliation et les liens interpersonnels qui unissent nos deux pays. Cette visite du président des États-Unis à Ottawa permet au Canada de réaffirmer son attachement réciproque à la collaboration et à la concertation. »

