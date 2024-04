Création de nouveaux logements abordables pour personnes âgées à Elkford





ELKFORD, BC, le 30 avril 2024 /CNW/ - La construction d'un nouvel immeuble est en cours à Elkford. Des personnes âgées et des personnes handicapées auront ainsi bientôt accès à 25 nouveaux logements locatifs abordables.

Situé au 214, Alpine Way, l'immeuble de quatre étages offrira 25 logements d'une chambre. Tous les logements seront accessibles ou adaptables pour répondre aux besoins actuels et futurs en matière d'accessibilité. De plus, des panneaux solaires installés au sol aideront à produire de l'énergie supplémentaire.

L'immeuble sera situé dans un rayon d'un kilomètre de tous les services essentiels et du centre-ville. On y trouvera, notamment, une épicerie, une pharmacie, un parc, une bibliothèque et le centre médical d'Elkford.

Cet ensemble résidentiel est le résultat d'un partenariat entre les gouvernements fédéral et provincial, le District régional d'East Kootenay, le District d'Elkford, la Columbia Basin Trust, Teck Coal Limited (Teck) et l'Elkford Housing Society. Cette dernière exploitera l'immeuble.

La construction devrait être achevée en 2025.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

12,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

975 000 $ sous forme de contribution au titre d'un financement conjoint entre le Canada et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement;

et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement; environ 2,8 millions de dollars de la Province, par l'entremise de BC Housing, dans le cadre du fonds Building BC: Community Housing Fund et environ 640 000 $ en financement d'exploitation annuel;

environ 670 000 $ de la Columbia Basin Trust;

environ 500 000 $ du District régional d'East Kootenay;

environ 200 000 $ du District d' Elkford ;

; également 1 000 000 $ et un don de terrain en nature évalué à environ 400 000 $ de Teck Coal Limited.

Citations :

« Ce projet aidera à construire des logements que les personnes âgées à Elkford peuvent se payer et à offrir des options pour les personnes handicapées afin qu'elles puissent vivre dans leur collectivité, là où elles se sentent chez elles. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces logements accessibles et adaptables permettront aux personnes âgées et aux personnes handicapées de vivre confortablement et de manière indépendante, à proximité de leurs amis et de leur famille. Grâce à notre plan d'action Homes for People, nous fournissons des milliers de logements dans toute la province qui répondent aux divers besoins des locataires, et d'autres sont en cours de réalisation. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Ces logements feront une énorme différence dans la vie des personnes âgées et des personnes handicapées qui souhaitent vivre de manière indépendante, à proximité de commodités qui favorisent leur santé et leur bien-être. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui donne la priorité à leurs besoins tout en s'attaquant à la crise du logement qui, nous le savons, les touche de façon disproportionnée. » - Harwinder Sandhu, secrétaire parlementaire pour les services aux aînés et les soins de longue durée de la Colombie-Britannique

« Ces nouveaux logements offriront aux personnes âgées et aux personnes handicapées d'Elkford des endroits sûrs, abordables et accessibles où se sentir chez soi. À l'occasion de la réalisation de ce projet excitant, je tiens à remercier tous nos partenaires pour leur dévouement et leur collaboration, et pour avoir continué à investir dans les communautés rurales de la Colombie-Britannique. » - Brittny Anderson, députée provinciale de Nelson-Creston

« L'Elkford Housing Society prépare cet aménagement depuis plusieurs années. Nous nous réjouissons de le voir se concrétiser! Le District est très favorable à la construction de logements abordables destinés au marché locatif et aux personnes âgées dans notre collectivité. Cet ensemble résidentiel est un excellent exemple du type d'aménagement que nous espérons voir dans notre centre-ville en pleine croissance. » - Steve Fairbairn, maire du District d'Elkford

« Nous reconnaissons l'importance de créer des espaces sûrs et confortables pour que les personnes âgées de notre collectivité aient un chez-soi. Elles pourront ainsi profiter de tous les avantages qui leur sont offerts en restant dans leur collectivité. C'est avec fierté que nous jouons un rôle de partenaire financier dans le cadre de cette initiative. Nous avons hâte de voir la construction de cet ensemble de logements accessibles qui apportera du dynamisme à Elkford. » - Thomas McDonald, directeur du secteur électoral A, District régional d'East Kootenay

« L'Elkford Housing Society est très heureuse de son partenariat avec BC Housing, la SCHL, la Columbia Basin Trust, le district d'Elkford, le district régional d'East Kootenay et Teck visant à offrir 25 logements sans obstacles aux personnes âgées et aux personnes handicapées à Elkford. L'entreprise est heureuse que ces logements permettent aux personnes âgées et aux personnes handicapées de demeurer à Elkford à mesure qu'elles vieillissent. » Kim Bauer, vice-présidente, Elkford Housing Society

« L'accès à des logements locatifs abordables est un enjeu urgent. C'est pourquoi la Columbia Basin Trust a accordé la priorité au soutien de collectivités comme Elkford pour créer des logements qui répondent aux besoins des personnes qui y résident. » Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer aux possibilités de formation liées à la construction. Nous avons aussi hâte de voir les 25 logements achevés équipés de la technologie à fibre optique à haute vitesse. Félicitations à l'Elkford Housing Society et à l'ensemble des partenaires pour leur engagement à faire de ce projet une réalité. » - Johnny Strilaeff, PDG, Columbia Basin Trust

« Teck est fière d'avoir fourni du financement et des terrains pour la construction de l'ensemble résidentiel pour les personnes âgées d'Elkford. Nous nous engageons à collaborer avec les partenaires de l'ensemble d'habitation et les parties prenantes. Nous voulons aider à fournir les logements locatifs dont les gens ont grandement besoin afin de continuer à vivre à Elkford. Il s'agit d'une collectivité que beaucoup considèrent comme leur chez-soi. » Robin Sheremeta, président, Teck

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds pour le logement abordable (auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement ) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL. Il accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

(auparavant appelé le ) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL. Il accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert presque 78 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 700 logements abordables dans la région de Kootenay.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for People du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le communiqué https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/fr/housing/.

SOURCE Gouvernement du Canada

30 avril 2024 à 15:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :