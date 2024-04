LA BANQUE LAURENTIENNE PRÉSENTERA SES RÉSULTATS FINANCIERS DU 2E TRIMESTRE 2024 ET TIENDRA UNE JOURNÉE DES INVESTISSEURS LE 31 MAI 2024





MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX : LB) publiera ses résultats du deuxième trimestre, terminé le 30 avril 2024, le vendredi 31 mai 2024. La publication des résultats est prévue vers 6 h 30 (HE), suivie d'une webdiffusion audio en direct et d'une conférence téléphonique avec les analystes, investisseurs et représentants des médias à 9 h 00 (HE).

Le rapport trimestriel aux actionnaires, les informations financières supplémentaires ainsi que les diapositives de présentation seront publiés sur le site https://blcgf.ca/centre-dinvestisseur/ sous la section Résultats financiers, avant la conférence téléphonique.

La Banque Laurentienne tiendra ensuite une journée des investisseurs débutant à 13 h. Les détails et les informations sur la manière d'accéder à la webdiffusion seront communiqués sur le site web de la Banque, dans la section Centre de l'investisseur, quelques jours avant l'événement.

Conférence téléphonique



Date : Vendredi 31 mai 2024 Heure : 9 h 00 (HE) Numéro de téléphone : 1-888-664-6392 Code d'accès : 68976124 ou mentionnez Banque Laurentienne à l'opérateur Webdiffusion simultanée : https://app.webinar.net/PGDLabzaY1m Lien RapidConnect https://emportal.ink/4aLSsJf



Réécoute





Date de disponibilité : À compter de 12 h (HE) le 31 mai 2024 et jusqu'à 12 h (HE) le 1er juillet 2024 Lien pour réécouter : Cliquez ici

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons approximativement 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axés sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 48,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 26,5 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place

30 avril 2024 à 16:00

