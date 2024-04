Avis aux médias - Un mois de grève aux Autobus Gil-Ber et aux Autobus Germain Perreault





SAINT-LIN-LAURENTIDES et RAWDON, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Ce mercredi 1er mai 2024, le Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber (CSN) et le Syndicat des travailleurs des Autobus Germain Perreault (CSN) déclenchent une grève d'un mois.

Les médias sont invités sur la ligne de piquetage des Autobus Gil-Ber à 14 h.

Qui : Josée Dubé, présidente du syndicat des Autobus Gil-Ber et du secteur transport scolaire de la FEESP-CSN

Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN

Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la FEESP-CSN



Quoi : Déclenchement d'une grève d'un mois



Quand : Mercredi 1er mai 2024 à 14 h



Où : 500, rue Gilles-Moreau, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 0C9

Le Centre de services scolaire des Samares sera touché dans le cas d'un déclenchement de grève, plusieurs centaines d'élèves utilisant ce service.

À propos

Le Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber (CSN) rassemble 65 membres alors que le Syndicat des travailleurs des Autobus Germain Perreault (CSN) en regroupe 11 et sont tous deux affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Lanaudière-CSN regroupe 81 syndicats représentant plus de 14?000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière.

SOURCE CSN

30 avril 2024 à 15:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :