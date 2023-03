La TD est la première banque canadienne à offrir une ligne téléphonique réservée aux clients qui utilisent le service de relais vidéo





TORONTO, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (« la TD »), en collaboration avec l'Administrateur canadien du SRV inc. (ACS), est la première banque canadienne à mettre en place une ligne téléphonique réservée aux clients sourds qui utilisent la langue des signes, ce qui leur permet d'utiliser leur application de service de relais vidéo (SRV) lorsque la TD répond à leurs besoins bancaires à distance.

Lorsque les clients appellent un centre de contact de la TD au moyen du SRV, les clients et leur interprète en langue des signes québécoise (LSQ) ou American Sign Language (ASL) sont mis en contact avec un collègue de la TD spécialement formé et équipé pour s'assurer que la sécurité des renseignements des clients est protégée et qu'il répond à leurs besoins, ce qui rend l'expérience client plus accessible.

« À la TD, nous nous engageons à nous assurer que l'ensemble des clients et des collectivités que nous servons ont un accès équitable au soutien et aux services. C'est pourquoi nous sommes très heureux de collaborer avec l'ACS, l'administrateur du service de relais vidéo (SRV) Canada VRS, qui nous a aidés à combler une lacune dans le service offert aux clients sourds. En travaillant en étroite collaboration, nous sommes en mesure de nous assurer que les clients utilisant le SRV au Canada (SRV Canada VRS) obtiennent une meilleure expérience lorsqu'ils communiquent avec la TD, ce qui nous permet d'être une banque plus inclusive pour tout le monde », dit Dawn Cooper, chef, Activités client en Amérique du Nord, Groupe Banque TD. « Nous sommes fiers de promouvoir de nouveaux services qui favorisent l'inclusion de nos clients », a ajouté Mme Cooper.

Les utilisateurs du SRV au Canada (SRV Canada VRS) peuvent maintenant composer le 1-844-229-0789 (LSQ/français) ou le 1-844-229-0787 (ASL/anglais) pour joindre le centre de contact de la TD, où un agent de la TD dirigera l'appel vers le bon collègue de la TD, ce qui contribuera à créer un processus plus fluide et plus inclusif.

« Ce projet de la TD est un exemple exceptionnel d'accessibilité à l'oeuvre. Je remercie la Banque d'avoir pris l'initiative institutionnelle de mettre en place un numéro sans frais réservé aux utilisateurs du SRV au Canada », a déclaré Sue Decker, directrice générale de l'ACS.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de Journée de la technologie de la TD, un événement annuel qui met en lumière la technologie et la démarche d'innovation et de modernisation unique de la Banque. Le thème de cette année est l'innovation inclusive et il souligne la façon dont la TD met en oeuvre des technologies et des innovations pour favoriser l'inclusion au profit de nos collègues, de notre clientèle et de nos collectivités.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de l'Administrateur canadien du SRV inc. (ACS)

L'Administrateur canadien du SRV inc., ou l'ACS, est un service de télécommunications à but non lucratif qui a été mandaté par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour mettre en oeuvre le service de relais vidéo (SRV) et assurer son développement, son implantation et son intégration au Canada.

SRV Canada permet aux Canadiens sourds, malentendants ou souffrant d'un trouble de parole qui utilisent la langue des signes québécoise (LSQ) ou américaine (ASL) de faire des appels grâce à des services de vidéoconférence Internet.

L'ACS et son conseil d'administration sont responsables du service de relais vidéo national du Canada, le SRV Canada, lancé le 28 septembre 2016. Ce service est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année.

SOURCE TD Bank Group

