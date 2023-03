BRP PROPULSE LA PLATEFORME NUMÉRIQUE #BEKIND365 DE LA BORN THIS WAY FOUNDATION POUR DÉFIER L'INTIMIDATION TOUTE L'ANNÉE





Ce partenariat unique entre BRP et la Born This Way Foundation vise à défier l'intimidation en incitant les participants à poser des actes de bienveillance 365 jours par année.

VALCOURT, QC, le 22 mars 2023 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO), dans le cadre de son programme d'engagement communautaire « Défions l'intimidation », est fière d'approfondir son partenariat avec la Born This Way Foundation annoncé en juin dernier. Propulsée par BRP, la nouvelle plateforme numérique #BeKind365 (disponible en anglais seulement) incitera les participants à faire preuve de gentillesse 365 jours par année dans le but ultime de défier l'intimidation et de bâtir un monde plus chaleureux et plus courageux.

Les recherches (disponibles en anglais seulement) de la Born This Way Foundation démontrent le lien indéniable entre la gentillesse et la santé mentale, et la plateforme #BeKind365 a été conçue spécialement pour maximiser cette connexion et l'amplifier pour aider à défier l'intimidation. Il s'agit d'une cause rassembleuse et universelle, car nous avons tous déjà été témoins, victimes, ou même auteurs d'actes intimidants.

« BRP prend position contre l'intimidation et cette plateforme est une étape importante dans notre engagement à la combattre. Nous considérons la gentillesse comme un antidote à l'intimidation, et avec #BeKind365, nous voulons montrer que les actes de bienveillance prennent vie d'eux-mêmes et font boule de neige pour devenir le changement que nous voulons voir dans le monde, dit Anne-Marie LaBerge, cheffe de la direction du marketing chez BRP. Nous nous sommes fixés l'objectif ambitieux de rallier notre vaste réseau autour de la cause universelle de l'intimidation, c'est pourquoi nous invitons tous nos employés, concessionnaires, fournisseurs et clients passionnés, ainsi que leurs amis et leur famille, à accéder à la plateforme numérique #BeKind365 pour commencer leur parcours de bienveillance envers eux-mêmes et leurs communautés. »

« Les jeunes d'aujourd'hui sont courageux, créatifs, résilients et inspirés pour agir afin de rendre le monde meilleur. Nous sommes fiers de les mettre en contact de manière significative avec des moyens de soutenir intentionnellement leurs communautés et leur propre bien-être, a déclaré Cynthia Germanotta, présidente et cofondatrice de la Born This Way Foundation. #BeKind21 a déclenché un mouvement de bienveillance parmi des millions de personnes autour du globe, et avec #BeKind365, nous invitons tout le monde à nous rejoindre pour amplifier notre mission principale et travailler chaque jour à construire un monde plus gentil et plus courageux. »

BRP cherche à impliquer son vaste réseau dans le but de faire concrètement avancer les enjeux sociaux qui touchent les gens dans leur vie de tous les jours. Cette volonté se reflète dans l'engagement de BRP en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE25), qui consiste à promouvoir des changements positifs à l'échelle mondiale et à investir 1 % de ses bénéfices annuels avant impôt en soutien aux communautés d'ici 2025. Depuis son lancement en juin dernier, le programme « Défions l'intimidation » de BRP a déjà versé près de 2 millions de dollars canadiens en investissements communautaires à des organismes dans toutes les régions où BRP exerce ses activités.

La plateforme numérique #BeKind365 est ouverte à tous et le mouvement peut être suivi sur Instagram, TikTok, YouTube, Twitter et Facebook grâce au mot-clic #BeKind365.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'oeuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

À propos de la Born This Way Foundation

La Born This Way Foundation, cofondée et dirigée par Lady Gaga et sa mère, Cynthia Germanotta, soutient la santé mentale des jeunes et travaille avec eux pour construire un monde plus gentil et plus courageux. Grâce à des programmes à fort impact, à des conversations menées par des jeunes et à des partenariats stratégiques et intersectoriels, la Fondation vise à rendre la gentillesse cool, à valider les émotions des jeunes et à éliminer la stigmatisation qui entoure la santé mentale. Découvrez comment la Fondation encourage les gens à pratiquer la gentillesse envers eux-mêmes et leurs communautés sur bornthisway.foundation et sa plateforme de narration Channel Kindness sur channelkindness.org.

