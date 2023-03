Budget 2023-2024 - Un investissement pour des territoires protégés et attrayants





QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec salue l'engagement du gouvernement du Québec envers l'accessibilité et la protection des territoires naturels qui s'incarne dans son budget 2023-2024 par des investissements qui favorisent aussi l'activité en plein air et la santé de la population québécoise.

«?Les bienfaits du contact avec la nature sur la santé physique et mentale ont été amplement démontrés. Les établissements de la Sépaq sont des terrains de jeux prisés par ceux qui aiment bouger à l'extérieur. Les investissements contribueront à maintenir la qualité des infrastructures et des services pour combler les mordus de plein air et susciter la passion de nouveaux adeptes?», a déclaré le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

En tout, le gouvernement du Québec injecte 50,3 millions $ dans son réseau public de parcs nationaux, de réserves fauniques et d'établissements touristiques.

Faire la promotion du plein air et des activités sportives

Le budget 2023-2024 du ministre Éric Girard ouvre la porte au développement de différents projets qui favoriseront la mise en valeur de la faune et la flore et l'activité physique dans différents établissements. Ces projets présentement dans les cartons sont liés à la réfection de sentiers de randonnée et de ski de fond, de parcours piétonniers et autres infrastructures.

En outre, les détails d'un important projet de mise en valeur du sommet du Mont-Mégantic, qui prévoit notamment l'aménagement d'un dôme vitré et un accès facilité par une flotte de vélos électriques, seront annoncés au cours des prochains mois.

Prendre soin du patrimoine bâtiment et de l'environnement

L'exercice budgétaire prend aussi en considération l'importance d'entretenir et de mettre à niveau les installations existantes. Les sommes seront affectées à la rénovation et au remplacement d'hébergement, de bâtiments et d'infrastructures tels que des installations sanitaires, des services d'eaux, des routes ou des unités de prêt-à-camper en fin de vie. Toutes ces modifications viendront bonifier l'expérience vécue en nature par les visiteurs actuels et profiteront également aux générations futures.

Des travaux pourront aussi bonifier l'hébergement d'employés qui résident sur leur lieu de travail afin de favoriser l'attraction et la rétention du personnel dans les établissements de la Sépaq plus éloignés des centres urbains.

La contribution du gouvernement du Québec viendra aussi favoriser l'électrification des véhicules et mettre en place des mesures de développement durable.

Le budget déposé aujourd'hui donne à la Sépaq les moyens de demeurer un chef de file dans l'offre d'expériences nature au Québec.

La Sépaq gère un réseau de 23 parcs nationaux, un parc marin, 13 réserves fauniques, Sépaq Anticosti ainsi que 8 établissements touristiques ancrés sur plus de 52?000 km2 de nature généreuse.

