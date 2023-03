Le Fonds José Baselga pour le soutien à la recherche annonce l'octroi de la première subvention pour faire avancer la recherche sur les maladies à prions





Le Fonds José Baselga pour le soutien à la recherche (José Baselga Research Fund, JBRF), soutenu par Alexion, AstraZeneca Rare Disease, a annoncé aujourd'hui le lancement de la Bourse mondiale de recherche José Baselga (Subvention Baselga), une subvention annuelle de 75 000 dollars destinée à faire progresser le traitement des maladies à prions, un groupe de maladies neurodégénératives progressives rares.

Le JBRF a été créé par la famille Baselga en mémoire du Dr José Baselga, un médecin-scientifique qui a consacré sa vie à l'avancement de la thérapie contre le cancer avant de s'éteindre il y a deux ans aujourd'hui des suites de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), une maladie neurodégénérative extrêmement rare et mortelle. La bourse Baselga rendra hommage à l'héritage de José et soutiendra les scientifiques dans leur quête de compréhension et d'éradication des maladies à prions telles que la MCJ.

« Notre famille se sent incroyablement chanceuse d'avoir eu un père et un mari aussi extraordinaire pendant aussi longtemps, et nous nous engageons à poursuivre son héritage d'amélioration de la vie des gens grâce à des médicaments innovants », a commenté Clara Baselga-Garriga, fille de José et étudiante à l'école de médecine de Harvard. « Nous partageons désormais sa passion pour la découverte scientifique et sommes reconnaissants de nous associer à Alexion pour soutenir une recherche significative sur les maladies à prions à l'échelle mondiale. »

Chaque année, le Baselga Grant soutiendra un projet innovant d'un chercheur menant des recherches fondamentales, translationnelles, cliniques ou sur la population. Le projet doit être directement applicable et pertinent pour comprendre la physiopathologie ou d'autres aspects des maladies à prions, développer des thérapies ou des mécanismes de détection précoce des maladies à prions. Il n'y a pas d'exigences géographiques pour les candidats. Le calendrier de soumission des candidatures et d'examen par un comité consultatif reconnu est le suivant :

Date limite de dépôt des lettres d'intention : 16 juin 2023

Annonce des finalistes : 17 juillet 2023

Date limite de dépôt des candidatures : 29 septembre 2023

Annonce du bénéficiaire de la bourse : 1er décembre 2023

Début de la bourse : 15 janvier 2024

Pour plus d'informations sur la bourse Baselga, y compris les instructions de soumission, les directives d'éligibilité supplémentaires et les critères d'évaluation, veuillez consulter le site : http://bit.ly/3Tt7mMG

À propos des maladies à prions

Les maladies à prions regroupent des troubles neurodégénératifs rares, transmissibles, incurables et mortels.1 Ces maladies surviennent lorsqu'une protéine normale, pour des raisons inconnues, fonctionne mal et s'assemble en agrégats structurés appelés prions, qui provoquent des maladies cérébrales infectieuses.1 Le processus de dysfonctionnement et d'assemblage peut se dérouler pendant des années avant que les symptômes n'apparaissent.1 La maladie à prions la plus connue est la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ).1 Chez environ 85 % des patients, la MCJ est une maladie sporadique sans schéma de transmission reconnaissable.2 Il n'existe actuellement aucune thérapie efficace approuvée pour le traitement de la MCJ et la grande majorité des patients atteints de la MCJ ne vivent pas plus d'un an après la déclaration de la maladie.2

À propos du Fonds José Baselga de soutien à la recherche

Après le décès du Dr José Baselga, médecin-scientifique de renom, la famille Baselga a commencé à travailler avec Alexion, AstraZeneca Rare Disease et Charities Aid Foundation pour créer le « Fonds José Baselga de soutien à la recherche », afin d'honorer l'héritage de José et de faire avancer la science dans la compréhension et le traitement des maladies neurogénératives rares, telles que les maladies à prions. Chaque année, ce fonds attribuera la bourse Baselga, d'un montant de 75 000 dollars, pour soutenir une recherche clinique ou fondamentale significative liée aux maladies à prions à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Accueil | José Baselga

About Alexion

Alexion, AstraZeneca Rare Disease, est le groupe d'AstraZeneca spécialisé dans les maladies rares, créé à la suite de l'acquisition d'Alexion Pharmaceuticals, Inc. en 2021. En tant que chef de file dans le domaine des maladies rares depuis 30 ans, Alexion se concentre sur la prise en charge des patients et des familles touchés par des maladies rares et des états dévastateurs grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de médicaments qui changent la vie. Alexion concentre ses efforts de recherche sur de nouvelles molécules et cibles dans la cascade du complément et ses efforts de développement sur l'hématologie, la néphrologie, la neurologie, les troubles métaboliques, la cardiologie et l'ophtalmologie. Basée à Boston, Massachusetts, Alexion possède des bureaux dans le monde entier et sert des patients dans plus de 50 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.alexion.com.

