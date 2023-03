REPLY : Comwrap Reply nommé Partenaire Adobe émergent de l'année 2023 pour l'expérience numérique - Europe centrale





Comwrap Reply, la société du groupe Reply spécialisée dans les services d'expérience numérique natifs du Cloud, a reçu le prestigieux prix Adobe 2023 Digital Experience Emerging Partner of the Year - Central Europe (Partenaire émergent de l'année pour l'expérience numérique en Europe centrale). Ce prix récompense les entreprises qui ont apporté une contribution majeure à l'activité d'Adobe et qui ont eu un impact significatif sur la réussite des clients.

Cette récompense est le résultat d'une stratégie entamée avec Adobe en 2008 pour fournir des solutions de grande valeur aux clients et aux organisations dans le monde entier. Cette annonce intervient après que Reply a acquis plusieurs spécialisations Adobe au cours des dernières années et a été nommé Platinum Solution Partner en 2022.

"Comwrap Reply a fait preuve d'une collaboration étroite avec Adobe Customer Solutions en réalisant des implémentations de clients cloud-native. Ils ont prouvé leur engagement continu à développer leur pratique Adobe Experience Platform en Europe, ce qui a contribué de manière significative à l'obtention de ce prix. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat stratégique avec Comwrap Reply afin d'avoir un impact sur nos clients", a déclaré Christian Keim, vice-président et chef intérimaire de DX Partner - EMEA.

Filippo Rizzante, directeur technique de Reply, a ajouté : "Reply est largement reconnu comme un acteur de premier plan dans la création de valeur pour les clients. En tant qu'Adobe Digital Experience Emerging Partner of the Year 2023 pour l'Europe centrale et Platinum Solution Partner, nous bénéficions d'une grande synergie avec Adobe. Nous sommes fiers de fournir de solides compétences techniques pour les projets de nos clients, ce qui leur permet de renforcer leur présence numérique et de se démarquer de la concurrence - dans l'expérience client qu'ils peuvent offrir aux utilisateurs finaux".

La base du succès continu de Reply est représentée par ses centres de compétences Adobe, qui couvrent un large éventail de compétences, notamment la conception, le développement, la maintenance et l'assistance au sein d'Adobe Experience Cloud.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du Cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, et du secteur public. www.reply.com

Comwrap Reply

Comwrap Reply est spécialisé dans le lancement de plateformes d'expérience numérique et de commerce électronique natives du Cloud, basées sur Adobe Experience Cloud ainsi que sur Ibexa DXP. Comwrap Reply se différencie des agences Internet et des sociétés de conseil en informatique par une "stratégie native du Cloud". L'intégration basée sur des normes dans le Cloud permet de réduire les délais d'exécution et les coûts globaux des projets. Les services de Comwrap Reply comprennent le conseil, la conception d'expériences et l'intégration de systèmes. www.comwrap.com

