Waters lance le système de CLHP Alliance iS de nouvelle génération, qui vise à réduire jusqu'à 40 % les erreurs de laboratoire courantes





PITTCON 2023 ? Waters Corporation (NYSE:WAT) a lancé aujourd'hui Alliance iS, le système intelligent de CLHP de nouvelle génération, conçu pour réduire le risque de conformité en ajoutant de nouveaux niveaux de détection proactive des erreurs, de résolution des problèmes et une facilité d'utilisation. Lorsqu'il est associé au logiciel de chromatographie Empower conforme et à eConnecttm HPLC Columns de Waters, le système de chromatographie liquide à haute performance (CLHP) Alliance iS permet de rationaliser la tâche consistant à faire des mesures exactes et précises en détectant et éliminant les erreurs courantes jusqu'à 40 %.i Ce faisant, le système de CLHP Alliance iS aide les laboratoires de contrôle qualité à atteindre systématiquement les objectifs de qualité, de sécurité, de conformité et de délai de livraison des produits.

« Les laboratoires de contrôle qualité d'aujourd'hui sont très différents de ce qu'ils étaient il y a 50 ans lorsque Waters a lancé son premier système commercial de CLHP, contribuant à garantir que les dizaines de milliers de médicaments sur ordonnance sur le marché sont purs, sûrs et agiront comme prévu », a déclaré Udit Batra, président et chef de la direction de Waters Corporation. « Nos conversations avec des centaines de responsables du contrôle qualité et analystes de laboratoire nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils attendent aujourd'hui d'un système de CLHP de pointe pour les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le système de CLHP Alliance iS de Waters convient parfaitement pour résoudre des problèmes comme la formation du personnel, la réduction des erreurs, la gestion du risque et la conformité, contribuant à apporter une productivité importante et des améliorations de la qualité dans les laboratoires de contrôle qualité à gros volume. »

Basé sur des informations client vastes et approfondies, le système de CLHP Alliance iS est soigneusement conçu pour les besoins uniques du laboratoire de contrôle qualité, amenant une simplicité intuitive dans les mesures de routine. Affichant des invites et alertes visuelles via une interface d'écran tactile intuitive, le système prévient l'opérateur si une méthode incorrecte est choisie pour une application, lorsqu'un flacon d'échantillon est manquant, lorsqu'il est temps de remplir une bouteille de solvant ou s'il est temps d'effectuer une maintenance du système. Ce sont là des conditions courantes qui, si elles sont détectées suffisamment tôt, peuvent éliminer les erreurs système qui, sinon, réduiraient la capacité des scientifiques à fournir les médicaments nécessaires aux patients et, au final, font peser un coût sur le laboratoire en termes de temps et d'argent.

Le système peut également être intégré avec le logiciel de surveillance des systèmes waters_connecttm natif sur le Cloud permettant une surveillance en temps réel du système de CLHP Alliance iS et de tout autre appareil de chromatographie contrôlé par le logiciel Empower. Les gestionnaires de laboratoires peuvent visualiser l'état actuel de leur parc d'appareils de CLHP, de n'importe où et à tout moment, pour améliorer davantage l'utilisation des appareils et la productivité globale.ii

Points forts du système de CLHP Alliance iS de Waters :

Le tout dernier logiciel de chromatographie Empower aux normes du secteur et conforme, avec des capacités complètes de suivi des audits.

Un écran tactile avancé sur l'instrument pour une exploitation et une maintenance guidées du système.

La technologie eConnect Column Tag pour relier les informations des colonnes, notamment les nombres d'injections, via la technologie NFC (communication en champ proche).

Des précontrôles diagnostiques automatisés du système pour contribuer à atteindre les indicateurs clés de performance de réduction des erreurs.

Des accessoires ne nécessitant pas d'outils pour empêcher les fuites et fournir une meilleure chromatographie.

Le système de CLHP Alliance iS de Waters sera disponible à partir du mois de mai 2023.

À propos de Waters Corporation (www.waters.com)

Waters Corporation (NYSE:WAT), un leader mondial des instruments et logiciels d'analyse, est un pionnier dans le domaine des innovations en chromatographie, spectrométrie de masse et analyse thermique, au service des secteurs des sciences de la vie, des matériaux et de l'agroalimentaire depuis plus de 60 ans. Waters, qui emploie plus de 8 200 personnes dans le monde et opère directement dans plus de 35 pays, dispose de 14 usines de fabrication. Ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays.

Waters, Alliance, eConnect, waters_connect et Empower sont des marques commerciales de Waters Corporation.

i *Estimation basée sur une étude de marché effectuée par Waters en 2022 après avoir sondé 56 laboratoires de contrôle qualité de sociétés pharmaceutiques internationales.

ii L'application waters_connect System Monitoring est seulement disponible en Europe et en Amérique du Nord pour le moment.

