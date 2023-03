Les Producteurs laitiers du Canada dévoilent les prochaines étapes de leur démarche vers la carboneutralité d'ici 2050





Le nouveau Guide des pratiques de gestion bénéfiques propose des idées pour renforcer la durabilité des fermes laitières canadiennes

OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont publié aujourd'hui leur Guide des pratiques de gestion bénéfiques pour atténuer les émissions dans les fermes laitières. Ce guide vise à aider les producteurs laitiers canadiens à contribuer à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050, un objectif ambitieux fixé par les PLC l'année dernière. La réalisation de cet objectif confirme que le secteur laitier représente un acteur incontournable dans la mise en oeuvre des solutions permettant de lutter contre les changements climatiques et atteste auprès des consommateurs qu'ils pourront continuer à apprécier les produits laitiers fabriqués à partir de lait 100 % canadien au cours des années à venir.

« Atteindre la carboneutralité d'ici 2050 s'avère important, mais des générations de producteurs laitiers canadiens ont déjà démontré leur engagement envers de nouvelles pratiques fondées sur la recherche et l'innovation disponible présentement. La génération actuelle de producteurs laitiers fait progresser ces valeurs, » affirme Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « Le leadership des producteurs laitiers canadiens porte fruit. Par exemple, l'empreinte carbone de notre production laitière est l'une des plus faibles au monde. »

Le Guide des pratiques de gestion bénéfiques des PLC a été élaboré en consultation avec des experts afin d'aider les producteurs à identifier et à mettre en oeuvre les pratiques de gestion bénéfiques (PGB) dans leur ferme : il comprend entre autres un aperçu d'une trentaine de suggestions de PGB permettant de réduire les émissions, d'augmenter la séquestration du carbone et d'améliorer la durabilité environnementale globale.

Les PLC travaillent avec des spécialistes en réduction des GES, les gouvernements fédéral et provinciaux, les acteurs du secteur laitier et, surtout, les producteurs, sur des stratégies pouvant être appliquées à l'échelle de la ferme afin de réduire et de séquestrer les émissions dans un souci d'amélioration continue.

Pour en savoir plus sur les mesures prises par les producteurs laitiers canadiens en vue de parvenir à la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici à 2050, veuillez consulter le site suivant : https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/developpement-durable.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

SOURCE Dairy Farmers of Canada

Communiqué envoyé le 20 mars 2023 à 13:30 et diffusé par :