Avis aux médias - Les ministres Guilbeault et Hajdu tiendront un point de presse au sujet de la situation entourant l'usine de transformation et la mine de sables bitumineux Kearl de l'Impériale





OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, tiendront un point de presse au sujet de la situation entourant l'usine de transformation et la mine de sables bitumineux Kearl de l'Impériale.

Activité : Point de presse Date : Le lundi 20 mars 2023 Heure : 13 h 30 (HAE) Lieu : Foyer de la Chambre des communes

Chambre des communes

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias prévoyant être sur place sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada pour être avisés s'il y a des changements.

