Sleep Country fait appel à la puissance du sommeil pour sensibiliser davantage de Canadiens en ouvrant un nouveau magasin à Thunder Bay





La société poursuit son déploiement stratégique dans le secteur de la vente au détail en 2023 avec un premier magasin dans le nord-ouest de l'Ontario

THUNDER BAY, ON, le 17 mars 2023 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. («?Sleep Country?» ou la «?société?») (TSX: ZZZ), le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Canada, a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un nouveau magasin à Thunder Bay, en Ontario, dans le cadre de l'expansion de son réseau de vente au détail en 2023. Le nouveau magasin ouvrira ses portes le 17 mars au 389 Main Street, ce qui portera le nombre de magasins Sleep Country à 290 à l'échelle nationale.

Le nouveau magasin de Thunder Bay est le premier site de Sleep Country dans le nord-ouest de l'Ontario. Il permettra aux résidents d'avoir accès à une équipe d'experts en sommeil et à certaines des plus grandes marques de sommeil au monde. En sa qualité de leader dans le domaine du sommeil depuis plus de 28 ans, Sleep Country sait qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle au bien-être mental et physique, et s'engage à créer une expérience d'achat de classe mondiale pour sa clientèle dans son nouveau site.

«?Nous sommes ravis d'apporter notre expertise inégalée en matière de sommeil dans le nord-ouest de l'Ontario et d'offrir des solutions de sommeil personnalisées pour soutenir la santé et le bien-être des résidents de Thunder Bay?», a déclaré Phil Besner, premier vice-président, développement des affaires de Sleep Country. «?Ce nouveau site nous permet de continuer à soutenir les Canadiens dans leur parcours de bien-être personnel en leur offrant un accès pratique à la meilleure sélection de marques de sommeil au monde et de contribuer à transformer des vies grâce au pouvoir du sommeil.?»

Tout en poursuivant son expansion stratégique dans le secteur de la vente au détail, Sleep Country renforce son impact caritatif auprès d'un plus grand nombre de Canadiens. L'entreprise offrira une sélection de produits de sommeil, tels que des oreillers, des draps, des couettes, des housses de couette et autres, à Thunder Bay's Faye Peterson House, qui soutient les femmes, les jeunes et les familles à la recherche d'un refuge sécuritaire et solidaire à la suite d'abus domestiques et de violence.

«?Pour créer des milieux sécuritaires, inclusifs et stimulants, il faut un collectif d'individus et d'organisations qui se mobilisent?», a déclaré Deb Zweep, directrice exécutive de la Faye Peterson House. «?Nous sommes heureux d'accueillir Sleep Country à Thunder Bay et nous tenons à les remercier pour leur contribution au sein de notre communauté locale?».

Sleep Country Thunder Bay, Ontario: 389 Main Street Unit B2, Thunder Bay, Ontario, P7B 3A6

Heures : Du lundi au vendredi (10 h à 21 h), le samedi (9 h 30 à 18 h), le dimanche (11 h à 17 h)

Date d'ouverture : 17 mars 2023

Pour en savoir plus sur Sleep Country, veuillez consulter le site www.sleepcountry.ca .

À propos de Sleep Country



Sleep Country/Dormez-vous est le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Canada. Son objectif est de transformer des vies en éveillant les Canadiens au pouvoir du sommeil. Sleep Country exerce ses activités sous les bannières de détaillants suivantes : Sleep Country Canada, Dormez-vous, Endy, Hush et, plus récemment, Silk & Snow. La société possède des opérations omnicanales et de commerce électronique, dont 290 magasins détenus par l'entreprise et 20 entrepôts à travers le Canada. Figurant au palmarès des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada en 2022 de Waterstone Human Capital, Sleep Country s'engage à créer une culture d'entreprise fondée sur l'inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. L'entreprise investit activement dans son écosystème du sommeil, dans ses produits novateurs, dans une expérience du client de classe mondiale, dans ses collectivités et dans son personnel. Pour en savoir plus sur Sleep Country, veuillez consulter le site www.sleepcountry.ca .

À propos de la Faye Peterson House

La Faye Peterson House offre un refuge temporaire sécuritaire et positif, des services de crise, de conseil, de sensibilisation, de soutien transitoire, de défense des droits, d'éducation de la petite enfance et des groupes de soutien aux survivants, aux femmes, aux jeunes et à leurs enfants qui sont victimes d'abus ou qui risquent de l'être. La protection contre les abus est un droit fondamental de chaque personne. En vertu de l'article 266 du Code pénal canadien, quiconque maltraite son conjoint, conjoint de fait, sa copine ou son copain est coupable d'une infraction à la loi. Pour en savoir plus sur Faye Peterson House, veuillez consulter le site https://fayepeterson.org/ .

