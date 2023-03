Le Canada soutient la conservation du caribou au Nunavut





IQALUIT, NU, le 16 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada poursuit sa collaboration avec ses partenaires inuits afin de protéger la nature, de préserver la biodiversité et de lutter contre les effets des changements climatiques sur les terres, les eaux, les glaces et la faune. Le caribou revêt une signification spirituelle et culturelle pour de nombreux peuples autochtones, et joue un rôle essentiel dans le bien-être des Inuits au sein de l'écosystème arctique. Pour assurer la surveillance et la conservation des troupeaux de caribous dans les paysages terrestres et marins vastes et variés du Nunavut, il est essentiel de nouer des partenariats et de collaborer.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira 6,6 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer les activités de recherche et de surveillance pluriannuelles du gouvernement du Nunavut visant les 13 troupeaux de caribous de la toundra, de Dolphin-et-Union et de Peary présents dans le territoire.

Le ministre Guilbeault a fait cette annonce en compagnie de l'honorable Joanna Quassa, ministre de l'Environnement du Nunavut, à l'Assemblée législative d'Iqaluit. Cet investissement permettra d'effectuer des relevés aériens, de lancer un programme de télémétrie par capteurs à distance et de procéder à une analyse approfondie des données. Les données recueillies sur les habitudes de migration des caribous, leur utilisation de l'habitat et d'autres tendances permettront d'orienter les décisions futures concernant cette espèce importante sur le plan culturel, notamment quant aux quotas de chasse autorisés, et de mieux comprendre les incidences des activités de développement. Le caribou est source de nourriture, d'outils et de vêtements pour les Inuits depuis des milliers d'années. L'investissement soutient également les activités de mobilisation continue menées auprès des communautés de l'ensemble du Nunavut, en partenariat avec les organisations régionales de chasseurs et de protection de la faune.

Citations

« Les Inuits, les Premières Nations et les Métis sont des partenaires incontournables dans notre travail de conservation et de protection de la nature et de surveillance des effets des changements climatiques au Canada. Cet investissement nous permettra d'appuyer les décisions concernant le caribou, qui revêt une importance capitale pour les Inuits et tous les Canadiens, sur des données récentes et exactes, ainsi que sur les réflexions, les savoirs et les points de vue uniques des Autochtones. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le gouvernement du Nunavut et nos partenaires de cogestion se réjouissent de l'engagement d'Environnement et Changement climatique Canada à soutenir la recherche sur le caribou. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration dans le cadre des initiatives de gestion du caribou dans l'Inuit Nunangat et dans le reste de l'Arctique canadien. »

- L'honorable Joanna Quassa, ministre de l'Environnement du Nunavut

Faits en bref

Les caribous de la toundra, de Peary et de Dolphin-et-Union sont des espèces prioritaires dans le cadre de l'Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada .

. Le caribou de Peary est inscrit sur la liste des espèces menacées de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril . Quant au caribou de la toundra (ce qui inclut le caribou de Dolphin-et-Union), il fait l'objet d'un examen en vue d'être ajouté à la liste des espèces menacées.

. Quant au caribou de la toundra (ce qui inclut le caribou de Dolphin-et-Union), il fait l'objet d'un examen en vue d'être ajouté à la liste des espèces menacées. Le caribou de Peary est la plus petite sous-espèce de caribou. Il vit plus au nord que les autres sous-espèces de caribou au Canada , dans l'Arctique. La petite taille de cet animal l'aide à conserver sa chaleur dans son habitat arctique.

, dans l'Arctique. La petite taille de cet animal l'aide à conserver sa chaleur dans son habitat arctique. Le caribou de Dolphin-et-Union ne se rencontre qu'au Canada . Il migre deux fois par an entre le continent et l'île Victoria. Il est inscrit sur la liste des espèces préoccupantes au titre de la Loi sur les espèces en péril, et son inscription sur la liste des espèces en voie de disparition est envisagée.

Liens connexes

