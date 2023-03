Field Medical, Inc. nomme Mark Wisniewski et Marlou Janssen, deux spécialistes du secteur, à son conseil d'administration.





CARDIFF-BY-THE-SEA, Californie, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc., leader dans le domaine de la technologie d'ablation par cathéter à champ pulsé focal, a annoncé aujourd'hui que Mark Wisniewski, directeur financier d'Enterra Medical Inc. et ancien directeur financier de FARAPULSE Inc. a été élu au conseil d'administration de Field Medical, aux côtés de Marlou Janssen, spécialiste des technologies médicales, qui a précédemment occupé plusieurs postes de direction chez Philips, Biotronik et St Jude Medical. M. Wisniewski et Mme Janssen rejoignent le Dr Steven Mickelsen en tant que directeurs fondateurs de Field Medical Inc.

Mark Wisniewski possède des dizaines d'années d'expérience dans la direction d'entreprises et dans le secteur des dispositifs médicaux, ainsi qu'une longue expérience de la gouvernance d'entreprise, où il a dirigé des stratégies commerciales dans le cadre d'entreprises de dispositifs médicaux en phase de démarrage et de multinationales. En tant que directeur financier de FARAPULSE, Inc., il a dirigé le financement par capitaux propres et par emprunt et a supervisé plusieurs fonctions opérationnelles de l'entreprise, depuis sa phase de démarrage jusqu'à son acquisition pour un montant de plus de 450 millions de dollars. Auparavant, M. Wisniewski a occupé le poste de directeur de la stratégie et du développement commercial au sein du groupe de gestion du rythme de Boston Scientific Corporation, dont le chiffre d'affaires s'élève à 2,2 milliards de dollars et qui est actuellement l'un des leaders à la croissance la plus rapide sur le marché de l'électrophysiologie.

« Mark est un visionnaire du secteur des dispositifs médicaux, qui met à profit sa grande perspicacité, son expérience et sa passion pour les technologies d'avenir, a déclaré le Dr Steven Mickelsen, PDG de Field Medical. Il est particulièrement compétent pour fournir une planification stratégique nuancée et une gouvernance financière solide dont une entreprise à notre stade a besoin. »

Marlou Janssen a rejoint le conseil d'administration de Field Medical Inc. au début de l'année et possède plusieurs dizaines d'années d'expérience en tant que cadre supérieur. Elle a pu établir des objectifs et des stratégies solides pour les entreprises qu'elle a dirigées et a été à l'origine de plusieurs lancements de produits réussis, les premiers du secteur. Elle a dirigé des équipes de recherche et développement, d'exploitation, de clinique, de marketing et de vente dans plusieurs régions du monde et met à la disposition de Field Medical de solides compétences en matière de comptes de résultat et de gestion générale. Au cours de son mandat de vice-présidente chez St. Jude Medical, de présidente de Biotronik US et de directrice générale chez Philips, Mme Janssen a pu établir un solide réseau au sein de la communauté médicale et parmi ses pairs de l'industrie.

« Marlou est une géante du secteur des dispositifs médicaux, reconnue pour ses solutions technologiques de pointe à certains des défis les plus urgents et les plus complexes en matière de soins de santé. Elle est également novatrice, possède des compétences en matière de direction et une connaissance approfondie de l'évolution des besoins de notre marché, a indiqué le Dr Mickelsen. Son vaste réseau et sa connaissance du secteur sont inestimables pour Field Medical. Nous sommes fiers de l'avoir à nos côtés. »

À propos de Field Medical, Inc.

Field Medical Inc. est un leader mondial dans le domaine de l'ablation par cathéter à champ pulsé focal. La société met au point une technologie exclusive appelée FieldBendingtm conçue pour optimiser les effets thérapeutiques et réduire les effets indésirables de champ lointain qui limitent actuellement la technologie d'ablation par cathéter à champ pulsé de première génération. Field Medical a l'intention d'élargir les applications de l'ablation par champ pulsé (PFA) au-delà de la thérapie de la fibrillation auriculaire en traitant des arythmies beaucoup plus difficiles dans le ventricule et des procédures courantes comme la tachycardie supraventriculaire (SVT) qui nécessitent une sédation minimale.

Le Dr Steven Mickelsen a créé Field Medical, Inc. en 2022 après avoir quitté son poste de direction chez Acutus Medical. Il est électrophysiologiste cardiaque certifié et exerce à temps partiel au Scripps Memorial Hospital à La Jolla, en Californie. Au début de sa carrière, le Dr Mickelsen a fondé FARAPULSE, Inc. qui a ensuite été rachetée par Boston Scientific. Il est une figure éminente du secteur des dispositifs médicaux et s'exprime souvent sur la transformation du traitement de l'arythmie et de l'ablation par champ pulsé.

