Leadership au féminin : le gouvernement du Canada contribue à la croissance de deux entreprises mauriciennes





Viandes Lafrance et Produits Chimiques Citadel, deux entreprises dirigées par des femmes, obtiennent plus de 500 000 $ en aide financière de DEC.

SHAWINIGAN, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice?Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui l'appui de DEC aux entreprises Viandes Lafrance (Louis Lafrance & Fils ltée) et Produits Chimiques Citadel. Viandes Lafrance reçoit une contribution remboursable de 103 500 $ pour l'aménagement d'un espace dédié à la 2e et 3e transformation, l'acquisition d'équipements et la mise en place d'une plateforme en ligne. Pour sa part, Produits Chimiques Citadel se voit accorder une contribution remboursable de 400 000 $ pour l'acquisition et l'installation d'équipements de production. Ces investissements permettront aux deux PME d'assurer leur croissance par l'amélioration de leur productivité.

Fondée en 1929 sous le nom Louis Lafrance & Fils, Viandes Lafrance est une entreprise qui effectue de l'abattage, de la transformation et de la vente en gros d'ovins, de bovins et de caprins. Rachetée en avril 2012 par le couple Indira Moudi, présidente, et Guillaume Pham, directeur général, cette PME en pleine croissance est le premier abattoir multiespèces à obtenir, à la fin de 2022, son accréditation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Cette certification permet à Viandes Lafrance de pouvoir vendre ses produits dans les grandes chaînes d'alimentation. Indira Moudi décrit la vision de l'entreprise comme créatrice de richesse locale avec des visées nationale et internationale; un modèle responsable à reproduire. Viandes Lafrance est un modèle multiculturel qui veut bâtir un monde meilleur en misant sur le bien-être et l'accomplissement de ses employés, de ses clients, fournisseurs et partenaires. Forte de ses 92 ans d'histoire, l'entreprise s'engage à conjuguer équité et durabilité, en minimisant l'empreinte environnementale. La mission de l'entreprise est de nourrir le Québec dans une approche écoresponsable, en étant le lien privilégié entre les producteurs de la Mauricie et les consommateurs québécois.

Fondée en 1979 par Rémy Forget, l'entreprise Produits Chimiques Citadel se spécialise dans la fabrication de produits connexes à la fibre de verre tels que les résines polyester, les enduits gélifiés, les résines époxy, le polyuréthane et une vaste gamme de produits chimiques. La PME, qui se démarque par sa grande proximité avec les clients, sa rapidité et son service hors pair, est dirigée depuis 2017 par Pierre Bougie et Caroline Forget, fille du fondateur. Celle-ci y est impliquée depuis son tout jeune âge et poursuit aujourd'hui le rêve de son père qui était de faire croître l'entreprise dans son village natal, celui où Caroline a grandi, tout en continuant de faire opérer la chimie au service de leur clientèle.

Le rôle que jouent les femmes comme Indira Moudi et Caroline Forget dans le développement économique du pays est inestimable. Dans la foulée de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars dernier, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

Citations

« Célébrer la réussite de femmes dirigeantes de notre entourage, c'est célébrer notre réussite collective. En appuyant des projets comme ceux de Viandes Lafrance et Produits Chimiques Citadel, notre gouvernement reconnaît l'apport de femmes dirigeantes, comme Indira Moudi et Caroline Forget, et c'est de cette façon que nous jetons les bases d'un avenir solide et durable pour l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice?Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de dirigeantes investies. Les PME comme Viandes Lafrance et Produits Chimiques Citadel sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés. Je suis ravie du soutien de DEC au projet de croissance de ces deux entreprises en plein essor. Leur succès contribuera à la vitalité économique de la Mauricie. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome?-?Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Viandes Lafrance c'est vraiment la rigueur sur toute la ligne. C'est avec beaucoup d'humilité, de fierté et d'ambition qu'avec notre équipe dont les membres sont de 12 nationalités différentes, nous emmenons notre usine vers des pratiques qui font la différence. Et ceci est possible grâce à un partenaire comme DEC qui a su démontrer une grande flexibilité et une compréhension face aux problématiques rencontrées pendant la pandémie de COVID-19; nous permettant ainsi de conclure en 2022 ce projet entamé en 2018. Grand merci à l'équipe de DEC qui nous a vraiment bien accompagnés. »

Indira Moudi, présidente, Viandes Lafrance

« DEC a contribué à réaliser le rêve de mon père, soit la construction d'une nouvelle usine. Et comme il avait l'habitude de le mentionner, le succès arrive quand la chimie opère! »

Caroline Forget, copropriétaire, Produits Chimiques Citadel

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 13:02 et diffusé par :