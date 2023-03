Le ministre Rodriguez annonce le renouvellement du mandat de la bibliothécaire et archiviste du Canada, Leslie Weir





C'est en 2019 que Leslie Weir a été nommée au poste de bibliothécaire et archiviste du Canada pour la première fois.

GATINEAU, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé le renouvellement du mandat de quatre ans de la bibliothécaire et archiviste du Canada, Leslie Weir, à compter du 30 août 2023.

Depuis sa première nomination en août 2019, Leslie Weir a dirigé Bibliothèque et Archives Canada (BAC) à travers une série de mesures importantes et de défis exceptionnels. Outre la gestion de la pandémie de COVID-19, Mme Weir a encadré la rédaction du plan stratégique de BAC, Vision 2030, et le lancement des transformations numériques afin d'améliorer les services offerts à la population. Elle a également contribué à la réalisation d'infrastructures majeures, comme l'édifice d'entreposage et de préservation Gatineau 2 et ?dis?ke, l'installation partagée avec la Bibliothèque publique d'Ottawa.

Avant son arrivée à BAC, Mme Weir a été bibliothécaire en chef à l'Université d'Ottawa, où elle a fondé l'École bilingue des sciences de l'information rattachée à la Faculté des arts. Auparavant, elle a travaillé à la Bibliothèque nationale du Canada, à la Bibliothèque de Statistique Canada et à la Bibliothèque publique de Côte Saint-Luc, à Montréal.

Au fil de sa carrière, Mme Weir a joué un rôle déterminant dans de nombreux projets de recherche d'envergure dans le domaine des bibliothèques et des archives. Elle a été à l'avant-plan de la conception de Scholars Portal, l'infrastructure de recherche des universités ontariennes hébergée à l'Université de Toronto. En qualité de présidente de Canadiana.org, elle a supervisé, en partenariat avec BAC, le lancement du projet Héritage visant à numériser et à rendre accessibles quelque 60 millions d'images d'archives. Elle a également joué un rôle de premier plan dans la création du Réseau canadien de documentation pour la recherche et le projet en sciences humaines et sociales lié au contenu numérique canadien.

Mme Weir a présidé l'Association des bibliothèques de recherche du Canada et l'Association des bibliothèques de l'Ontario, ainsi que le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario. Sous l'égide de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, elle préside une unité professionnelle et est membre d'une section professionnelle. Maintes fois honorée, on lui a notamment décerné le prix Ken-Haycock pour la promotion de la bibliothéconomie décerné par l'Association canadienne des bibliothèques (2015), le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels Ron-MacDonald du Réseau canadien de documentation pour la recherche (2016), le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations remis par le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario (2018) et le Prix de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada pour services éminents rendus aux bibliothèques de recherche (2018).

Mme Weir est titulaire d'une maîtrise en bibliothéconomie de l'Université McGill et d'un baccalauréat ès arts de l'Université Concordia.

Citations

« En reconduisant Mme Weir dans ses fonctions, nous assurons la continuité de nombreux projets d'envergure amorcés ces dernières années à Bibliothèque et Archives Canada sous sa gouverne. Bibliothèque et Archives Canada joue un rôle essentiel pour que la population puisse accéder à notre patrimoine commun et y contribuer. Grâce au personnel et à l'équipe de cadres guidés par Mme Weir, nous pouvons tirer parti de nos précieuses archives et ressources, et ainsi mieux comprendre notre passé. »

-- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Bibliothèque et Archives Canada est une institution de savoir novatrice responsable d'acquérir et de préserver le patrimoine documentaire du Canada sous ses multiples formes et de fournir aux Canadiens et aux Canadiennes un point d'accès à tous les documents qui témoignent du développement culturel, social et politique du pays.

Le ou la bibliothécaire et archiviste du Canada assure le leadership organisationnel requis pour la gestion des ressources et des actifs de l'organisation, et pour le fonctionnement efficace et efficient de ses activités dans la réalisation des objectifs prévus à son mandat.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

