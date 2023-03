Le gouvernement du Canada annonce un financement pour aider à accélérer l'innovation en matière de vieillissement et de santé du cerveau





OTTAWA, ON, le 15 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à veiller à ce que la population vieillissante du Canada bénéficie de la meilleure qualité de vie possible en abordant les enjeux liés au vieillissement et à la santé du cerveau, y compris la démence.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de la sensibilisation au cerveau et du Mois de la sensibilisation à la santé du cerveau, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique du Canada, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de 30 millions de dollars pour continuer d'appuyer la mise en oeuvre de la stratégie nationale sur la démence du Canada. Cet investissement sera versé au Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) afin d'aider à accélérer l'innovation dans les domaines du vieillissement et de la santé du cerveau, pour permettre aux personnes âgées de vieillir en toute sécurité dans un environnement de leur choix tout en conservant leur bien-être cognitif, émotionnel et physique.

Depuis 2020, près de 474 000 personnes âgées de 65 ans et plus ont reçu un diagnostic de démence au Canada, dont les deux tiers sont des femmes. À mesure que notre population vieillit, on s'attend à ce que le nombre de Canadiennes et de Canadiens atteints de démence augmente. Selon les tendances actuelles, le nombre de personnes atteintes de démence aura presque doublé d'ici 2030.

Le budget de 2022 prévoyait un investissement de 30 millions de dollars sur trois ans. Grâce à cet investissement fédéral supplémentaire, le CABHI continuera d'appuyer des innovations prometteuses partout au pays qui aident à répondre aux besoins des aînés et des personnes qui vivent avec des problèmes de santé du cerveau, comme la démence. Les solutions novatrices permettront d'agir sur divers problèmes, notamment le vieillissement à domicile, la santé cognitive, la coordination des soins ainsi que la santé et le bien-être monétaires, et appuieront la mise en oeuvre de programmes testant des solutions dans des organismes de prestation de soins en opération.

Citations

«?En vieillissant, il est essentiel de protéger notre sécurité tout en préservant notre bien-être pour profiter d'une bonne qualité de vie. C'est pour cela que nous nous associons à CABHI, qui s'efforce de soutenir des projets et des recherches novateurs dans tout le pays afin d'améliorer la santé des personnes souffrant de problèmes cérébraux, y compris de démence. Ces projets contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, de leurs familles et aidants.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Grâce à cet investissement supplémentaire, le CABHI contribuera à la création d'une main-d'oeuvre qualifiée, ainsi que d'une meilleure capacité du système dans le domaine des soins aux personnes âgées qui mobilise les connaissances et l'innovation, cultive les idées du personnel de points de service et tire avantage des partenariats avec l'industrie et les établissements d'enseignement supérieur. Le CABHI aide également les étudiants, les chercheurs et les entrepreneurs à tester, à valider et à mettre en place des solutions dans des organismes de prestation de soins de santé du monde réel, en s'appuyant sur les connaissances précieuses de personnes ayant un vécu. »

L'honorable Marco Mendicino

Ministre de la Sécurité publique du Canada

« Le réinvestissement du gouvernement fédéral dans le CABHI nous permet de continuer à jouer notre rôle unique et vital dans l'écosystème de la santé, de la recherche et de l'innovation au Canada. Le CABHI améliore la vie des personnes à risque et des personnes atteintes de démence, ainsi que celle de leurs aidants, en veillant à ce que les meilleures solutions canadiennes parviennent le plus rapidement possible aux personnes qui en ont besoin, tout en favorisant la réussite économique des chercheurs et des entrepreneurs du Canada et en augmentant l'efficacité et l'efficience des organismes de soins aux aînés. Ce soutien est essentiel à l'élaboration, à la validation, à la commercialisation, ainsi qu'à la diffusion et à l'expansion, dans le futur, de technologies inédites pour les aînés et d'autres programmes novateurs partout au pays et nous aidera à développer des partenariats essentiels à l'échelle nationale et internationale qui transforment les idées en résultats concrets et placent les personnes âgées au centre de l'innovation. »

Dre. Allison Sekuler

Présidente et scientifique en chef du Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement

Faits en bref

La démence a une incidence importante et croissante au Canada et partout dans le monde. On estime que le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde passera de 57 à 83 millions d'ici à la fin de la décennie et à 152 millions d'ici 2050.





et partout dans le monde. On estime que le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde passera de 57 à 83 millions d'ici à la fin de la décennie et à 152 millions d'ici 2050. La maladie d'Alzheimer est la forme de démence la plus courante et contribue à la majorité des cas de démence.





La stratégie nationale sur la démence du Canada , lancée en 2019, vise à prévenir la démence, à faire progresser les thérapies et à trouver un remède, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et de leurs aidants. La stratégie repose sur les efforts de collaboration de nombreuses organisations et personnes d'un bout à l'autre du pays, y compris les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et locaux, les groupes de défense, les chercheurs, les fournisseurs de soins de santé et les universitaires. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ces derniers à la mise en oeuvre de la stratégie.





, lancée en 2019, vise à prévenir la démence, à faire progresser les thérapies et à trouver un remède, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et de leurs aidants. La stratégie repose sur les efforts de collaboration de nombreuses organisations et personnes d'un bout à l'autre du pays, y compris les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et locaux, les groupes de défense, les chercheurs, les fournisseurs de soins de santé et les universitaires. Le gouvernement du continuera de collaborer avec ces derniers à la mise en oeuvre de la stratégie. De 2015 à 2021, le gouvernement du Canada a versé 44 millions de dollars à Baycrest Health Sciences pour appuyer le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement.

Produit connexe

Autres liens

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 09:37 et diffusé par :