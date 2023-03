Julie Quenneville prend les rênes de la Fondation UHN, importante force de financement dans le paysage philanthropique du Canada, pour stimuler la croissance en cette période de transformation des soins de santé en Ontario





TORONTO, le 15 mars 2023 /CNW/ - Raj Kothari, président du conseil d'administration de la Fondation UHN, est ravi d'annoncer que Julie Quenneville se joindra à l'équipe de la fondation en septembre à titre de chef de la direction. Mme Quenneville se joint à la Fondation UHN après avoir travaillé à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill, où, en tant que présidente et directrice générale, elle a augmenté les revenus de 140 %, tandis que l'équipe qu'elle a mise sur pied a été reconnue par Waterston Human Capital comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada.

« Julie a la capacité incroyable de combiner une perspective humaine réfléchie et généreuse à une prise de mesures décisives. Elle a à coeur d'offrir à tous des soins de calibre mondial, lesquels découlent de la recherche de pointe, de l'excellence clinique et de la formation novatrice en soins de santé. Sa passion contagieuse nous aidera à faire progresser l'héritage réussi que lui transmet Tennys Hanson, notre chef de la direction depuis 23 ans qui prend sa retraite et qui a été décrit à juste titre comme une force de la nature dans la philanthropie canadienne », a déclaré Raj Kothari.

Julie Quenneville a consacré presque toute sa carrière au service à la communauté. Après avoir fait ses débuts en journalisme, elle fut recrutée comme chef de cabinet adjointe du ministre de la Santé et des Services sociaux de l'époque, Philippe Couillard. En 2005, elle se joint au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) à titre de chef de cabinet du président-directeur général avant d'accepter des responsabilités accrues à titre de chef de la planification stratégique, puis de directrice du développement et du marketing. Dans ce dernier rôle, elle aide à recueillir 340 M$ pour la construction du méga-hôpital, le site Glen du CUSM. En 2015, Mme Quenneville est nommée présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM. Sous sa direction, la fondation est devenue l'une des principales fondations hospitalières du Québec.

« Je suis ravie de me joindre à l'équipe exceptionnelle de la Fondation UHN et d'aider le meilleur hôpital de recherche du Canada à faire progresser la médecine, a soutenu Mme Quenneville. La philanthropie joue un rôle essentiel dans la recherche médicale. Elle fournit le financement de démarrage nécessaire pour lancer de grandes idées et obtenir des subventions importantes. Cela fait la différence entre la qualité et l'excellence et nous permet de recruter les meilleurs talents pour prendre soin de notre collectivité. Je suis honorée d'avoir l'occasion de contribuer à faire du UHN le meilleur hôpital au monde. »

Le dévouement reconnu de Mme Quenneville à l'égard des soins de santé lui a valu de nombreuses distinctions. Elle a été nommée l'une des femmes les plus influentes du Canada, a fait partie du palmarès des 50 diplômés de moins de 50 ans de l'Université Concordia et a reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Elle est présidente du conseil du Banff Forum et membre du comité exécutif de la Coupe des Présidents 2024, une compétition mondiale de golf d'équipe qui se déroulera à Montréal l'an prochain. Sa vaste connaissance de la philanthropie, de la stratégie d'entreprise moderne et des relations gouvernementales a fait d'elle une conférencière recherchée sur de multiples plateformes.

Agente de changement, Julie Quenneville défend avec passion la recherche novatrice et croit fermement que l'avancement de la médecine est une responsabilité mondiale. Nous pensons que cela fait d'elle un excellent atout et avons hâte de voir ce que nous accomplirons ensemble ici à la Fondation UHN.

À propos de la UHN Foundation

Faisant partie du Réseau universitaire de santé (RUS), la Fondation UHN recueille des fonds pour la recherche, l'éducation et l'amélioration des soins aux patients au Toronto General Hospital, au Toronto Western Hospital, au Centre de réadaptation de Toronto et au Michener Institute of Education du RUS.

Avec l'appui de donateurs, la Fondation UHN aide le RUS à acquérir de nouvelles connaissances pour bâtir un monde plus sain.

