MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - Espace pour la vie est heureux d'annoncer la naissance d'un manchot royal au Biodôme de Montréal. Né le 1er février dernier, le petit manchot et la maman se portent très bien. Depuis sa naissance, le poussin est vigoureux et suit bien les étapes attendues de son développement. Blotti bien au chaud entre les pattes et le repli abdominal de sa mère, le poussin se trouve actuellement dans un espace protégé des autres manchots dans l'écosystème des Îles subantarctiques au Biodôme. Un précieux lien d'attachement est actuellement en train de se construire entre les deux. Durant cette période importante, l'équipe du Biodôme réduit au minimum les interventions tout en veillant à ce que tout se passe bien tant pour la mère que pour le petit. Le développement normal du manchot royal progresse tout doucement, les visiteurs et visiteuses peuvent donc s'attendre à l'observer occasionnellement à compter d'environ 2 mois, puis de plus en plus au fur et à mesure qu'il gagnera en indépendance. Graduellement, le poussin prendra de l'autonomie et lorsqu'il sera recouvert de son plumage hydrofuge, il pourra nager dans le bassin avec les autres manchots. D'ici à ce qu'il soit plus visible pour le public, il sera possible de prendre de ses nouvelles sur les réseaux sociaux d'Espace pour la vie.

Un développement tout en douceur

Ne cherchez pas un petit poussin au dos noir, ventre blanc et bec orangé dans l'habitat du Biodôme. Le poussin manchot royal se présente d'abord sous un premier duvet gris-noir et court. À partir de l'âge de deux semaines, et ce, très graduellement, il se couvre d'un duvet brun épais d'apparence laineuse qu'il gardera pour plusieurs mois - c'est à ce moment qu'il sera plus facile à repérer! Ensuite, la mue juvénile (plumage hydrofuge aux couleurs du manchot royal) débute graduellement vers 4 mois et ne sera complétée que vers 10 à 12 mois. Une fois doté de son plumage hydrofuge, il pourra plonger à l'eau!

FAITS SAILLANTS AU SUJET DU POUSSIN DU BIODÔME

Les 4 manchots royaux adultes proviennent du Zoo de Calgary et sont arrivés en juillet 2020 au Biodôme.

et sont arrivés en juillet 2020 au Biodôme. Des accouplements avaient été observés quelques semaines avant la ponte et seule la femelle a couvé l'oeuf à partir de la ponte;

La ponte a eu lieu le 29 décembre 2022;

Le 31 janvier 2023, l'équipe responsable des manchots a fait une vérification de l'oeuf pour constater qu'il était sur le point d'éclore;

Le 1 er février 2023, l'éclosion complète a eu lieu.

février 2023, l'éclosion complète a eu lieu. Les interventions du personnel soignant sont gardées au minimum pour ne pas déranger la mère et son poussin.

FAITS SAILLANTS SUR LE MANCHOT ROYAL

Le manchot royal ne construit pas de nid. Il porte son oeuf sur ses pieds et peut même se déplacer ainsi. L'oeuf est couvert et chauffé par un repli de la peau du bas-ventre du parent.

Après l'éclosion, les poussins sont encore portés sur les pieds de leurs parents pendant 30 à 40 jours. Le temps que le plumage et le système d'autorégulation de la température corporelle se mettent en place.

Le développement du manchot royal est très progressif et l'élevage du jeune peut s'étaler de 40 à 59 semaines.

Comme pour tous les manchots, la morphologie du manchot royal le rend incapable de voler.

FAITS SAILLANTS SUR LA RECHERCHE ET CONSERVATION

Les manchots royaux sont une espèce avec un statut "Préoccupation mineure" selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Actuellement, nous comptons 286 individus dans 17 institutions accréditées par l'Association of Zoos & Aquariums. Les populations en milieu naturel se sont reconstituées, mais demeurent à risque avec les menaces associées au réchauffement climatique.

Pochette de presse numérique (visuels)

IMPORTANT - AUCUN ACCÈS MÉDIA ACCORDÉ PRÉSENTEMENT :

IL EST INUTILE DE SE DÉPLACER POUR PRENDRE DU VISUEL (PHOTO OU VIDÉO) DU POUSSIN ET DE SA MÈRE AVANT QUE LE POUSSIN NE SOIT VRAIMENT VISIBLE DANS L'HABITAT.

Chaque individu étant légèrement différent au niveau de son développement, il n'y aura pas de garantie de pouvoir prendre du visuel du poussin avant 4 mois d'âge (juin).

Le visuel disponible se trouve dans la pochette numérique (ci-haut). Cette pochette sera bonifiée au fur et à mesure du développement du poussin. Vous pouvez nous appeler au besoin.

Nos expertes et experts sont disponibles pour des entrevues.

