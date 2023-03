Laserfiche annonce les gagnants du prix Run Smarter® 2023 de Laserfiche





Laserfiche ? premier fournisseur SaaS de solutions de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus opérationnels - a annoncé aujourd'hui les gagnants du prix Run Smarter®. Le prix Run Smarter a été lancé en 2005 pour honorer les personnes et les organisations du monde entier utilisant Laserfiche pour améliorer leur productivité, développer des processus innovants et obtenir des résultats financiers exceptionnels.

« Le prix Run Smarter cherche à célébrer les personnes, les équipes et les organisations qui utilisent Laserfiche de manière à susciter le changement, que ce soit au sein de l'organisation, dans la communauté Laserfiche en général ou dans le monde », a déclaré Karl Chan, PDG de Laserfiche. « Nous sommes fiers d'honorer les gagnants de cette année, qui sont en première ligne pour élaborer, optimiser et promouvoir ces solutions transformatrices. »

Félicitations aux gagnants du prix Run Smarter 2023 :

Défenseur de Laserfiche de l'année : Lena Spencer, spécialiste technique de Laserfiche au Linn-Benton Community College ;

Lena Spencer, spécialiste technique de Laserfiche au Linn-Benton Community College ; Visionnaire Nien-Ling Wacker : Patricia Clay, DSI, Hudson County Community College ;

Patricia Clay, DSI, Hudson County Community College ; Leader de l'année Tom Wayman dans le domaine de la transformation numérique : Katrina Bowling, Ed. D., administratrice des systèmes éducatifs, ministère de l'éducation de la petite enfance de l'Alabama ;

Katrina Bowling, Ed. D., administratrice des systèmes éducatifs, ministère de l'éducation de la petite enfance de l'Alabama ; Solution de l'année pour la soumission sur la place de marché : Formulaire de demande de financement pour les employés, soumis par Binu Koola, développeur principal d'applications logicielles à l'université A&M du Texas

Formulaire de demande de financement pour les employés, soumis par Binu Koola, développeur principal d'applications logicielles à l'université A&M du Texas Programme Laserfiche de l'année : Équipe d'innovation d'Enterprise and Training Company (ETC) ;

Équipe d'innovation d'Enterprise and Training Company (ETC) ; Équipe Laserfiche de l'année : Équipe d'optimisation des processus opérationnels à l'Université de San Francisco ;

Équipe d'optimisation des processus opérationnels à l'Université de San Francisco ; Meilleur programme de RSI : District hospitalier du comté de Montgomery ;

District hospitalier du comté de Montgomery ; Change-Maker de l'année : Collège Crafton Hills

Pour en savoir plus sur les gagnants du prix Run Smarter de Laserfiche, cliquez ici.

Les gagnants du prix Run Smarter de Laserfiche seront célébrés lors des événements de la conférence Laserfiche Empower 2023. Cliquez ici pour vous inscrire à ladite conférence.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus commerciaux. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la manière dont les affaires sont menées, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance dans toute l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd'hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations dans les domaines de l'apprentissage automatique et l'IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d'activité, notamment de l'administration publique, de l'éducation, des services financiers, de la santé et de l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur activité et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans des bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à respecter la vision de l'entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d'agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur quotidien.

