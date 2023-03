Le Comité paralympique canadien et le Groupe MACH célèbrent un nouveau partenariat





Le chef de file de l'immobilier appuiera le Mouvement paralympique au Canada jusqu'en 2026

OTTAWA, ON, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le parasport au Canada peut désormais compter sur un nouveau supporteur, le Comité paralympique canadien ayant officiellement accueilli aujourd'hui le Groupe MACH (MACH) au nombre de ses partenaires.

MACH, un des principaux propriétaires et promoteurs immobiliers du Canada, dont le parc immobilier compte plus de 240 propriétés, se joint au Mouvement paralympique à titre de partenaire officiel du CPC jusqu'en 2026.

«?Nous sommes enchantés d'accueillir MACH dans la communauté paralympique canadienne?», déclare Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. «?MACH est une entreprise canadienne de calibre mondial, dont le soutien et l'enthousiasme pour les athlètes et le sport paralympiques nous vont droit au coeur. Ce sera, nous en sommes sûrs, un partenariat fructueux et nous nous réjouissons à la perspective de travailler main dans la main au cours des quatre prochaines années.?»

«?C'est un honneur pour nous d'annoncer notre partenariat avec le Comité paralympique canadien?», ajoute Vincent Chiara, président de MACH. «?La détermination, la force et la résilience des athlètes paralympiques canadiens nous invitent tous à nous surpasser et à ne jamais renoncer à nos rêves. Nous sommes fiers de nous tenir à leurs côtés et de les appuyer dans leur conquête du podium sur la scène internationale. Allez Équipe Canada?!?»

MACH a récemment apporté son soutien à la Fondation paralympique canadienne en participant à l'événement de collecte de fonds la Coupe ParaForts, à Montréal, en novembre.

Ce partenariat sera célébré aujourd'hui au cours d'une activité spéciale de collecte de fonds des présidents organisée en soutien à la Fondation paralympique canadienne et dont les hôtes étaient Marc-André Fabien et Vincent Chiara, à la Place Victoria, un immeuble de MACH.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de MACH (http://www.groupemach.com/)

Fondé en 2000, le Groupe MACH n'a jamais cessé de se surpasser. Ses ensembles immobiliers sont parfaitement adaptés aux enjeux de notre époque : inclusifs, durables et en harmonie avec leurs communautés. MACH s'impose la plus grande rigueur et adhère aux meilleures pratiques de gouvernance et de développement durable. Aujourd'hui, MACH est l'un des principaux propriétaires et promoteurs immobiliers privés au Canada.

Représentant plus 40 millions de pieds carrés, son parc immobilier comprend plus de 240 propriétés, dont certains immeubles phares de Montréal, tels que l'Édifice Sun Life, Le 1000 De La Gauchetière, la tour CIBC, la Place Victoria et la tour KPMG. Le Complexe Jules-Dallaire et Place de la Cité, à Québec, y figurent également. MACH a fait, ces derniers mois, une entrée fulgurante sur le marché de l'Ontario pour ensuite entamer une percée dans les Maritimes.

