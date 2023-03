PMC Group International annonce que Copperhead Chemical Company Inc. a reçu le prix d'excellence stratégique de Northrop Grumman





Copperhead Chemical Company Inc., une filiale de PMC Group International, a reçu le prix d'excellence stratégique 2022 de Northrop Grumman dans le cadre de ses prix d'excellence des fournisseurs. Ce prix distingue Copperhead Chemical Company Inc. comme un grand fournisseur au sein du réseau mondial de Northrop Grumman composé de plus de 10 000 fournisseurs.

« La performance de Copperhead Chemical Company Inc. distingue la société comme l'un des meilleurs partenaires fournisseurs parmi les meilleurs », a déclaré Matt Bromberg, vice-président corporatif des opérations mondiales chez Northrop Grumman.

Fort de plus de 100 années d'expérience, Copperhead Chemical Company Inc. est un important fabricant de matériaux énergétiques, qui revêt une importance vitale pour garantir que Northrop Grumman fournit des solutions technologiques avancées avec la qualité et la rapidité nécessaires pour relever les défis mondiaux urgents en matière de sécurité. Les produits de Copperhead Chemical Company desservent divers marchés finaux, dont ceux de la pharmacie, de la biopharmacie, de la défense et des produits de consommation.

À PROPOS DE PMC

PMC Group, une société internationale de produits chimiques et pharmaceutiques, diversifiée et axée sur la croissance, dont le siège social est situé aux États-Unis, se consacre à trouver des solutions novatrices à tous les besoins dans un vaste éventail de marchés finaux, notamment les plastiques, les produits de consommation, l'électronique, les revêtements, les emballages, les mines, les soins personnels, les produits alimentaires, l'automobile et les produits pharmaceutiques. La société a été créée sur un modèle de croissance durable via l'innovation, avec un souci de l'intérêt commun. PMC exploite une plateforme mondiale de production, d'innovation et de commercialisation et possède des installations en Amérique, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations concernant PMC Group et ses activités dans le monde, consultez www.pmc-group.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 11:00 et diffusé par :