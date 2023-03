Thundercomm reçoit les autorisations de Deutsche Telekom pour son T62 SOM basé sur le système Snapdragon X62 5G Modem-RF





Thundercomm, un leader mondial dans la fourniture de modules intelligents pour l'Internet des objets (IdO), a annoncé ce jour que son module cellulaire 5G nouvelle génération, le TurboXT62G-EA, a été certifié par Deutsche Telekom, l'un des grands opérateurs d'Europe. Module cellulaire leader de l'industrie, le TurboX T62G-EA SOM s'appuie sur le système innovant Snapdragon® X62 5G Modem-RF, et a déjà obtenu les certifications réglementaires CE et KC pour l'Europe et la Corée, et la validation des opérateurs Deutsche Telekom et KT. Snapdragon X62 est conçu pour étendre la 5G à un plus grand nombre d'applications, y compris d'IdO. Le TurboX T62G-EA permet aux clients de déployer immédiatement un large éventail d'applications IdO haut de gamme en Europe et en Corée, comme le MiFi, les passerelles/CPE/routeurs, la transmission vidéo haute résolution, le divertissement en ligne, la robotique, la réalité virtuelle/augmentée, les télécommandes et les drones, etc.

Avec pour cibles les marchés européens et asiatiques, le T62G-EA SOM est un module hautement intégré 5G sub-6GHz, prenant en charge les modes SA comme NSA, ainsi que les bandes LTE et WCDMA. Avec des dimensions de 42 mm x 45 mm x 2,65 mm, le T62G-EA fournit une riche interface de périphériques comme UART/USB/I2C/I2S/PCI-e, etc. Des kits de conception de référence et de développement MiFi et CPE sont disponibles en complément du T62G-EA, pour aider les clients à accélérer la mise sur le marché.

En plus de fonctionner avec des hôtes externes sur différents systèmes d'exploitation comme Windows, Linux Ubuntu, Android, etc., le T62G-EA prend aussi en charge un kit de développement logiciel complet pour permettre aux clients de travailler en Open CPU. Ce kit fait partie d'un ensemble de kits logiciels clé en main qui offrent au client final la meilleure expérience de développement en complément des fonctionnalités matérielles.

Le T62G-EA SOM est l'un des produits de la gamme T62 SOM. L'autre modèle, le T62M-EA, prend en charge la 5G sub-6GHz/4G/3G. Il est destiné aux applications d'ordinateur portable, notebook, CPE et routeur, et sera disponible sur les marchés japonais et européen très bientôt.

« Thundercomm investit en continu dans la 5G, car nous sommes persuadés qu'il s'agit d'un élément essentiel de notre monde connecté, au sein duquel le nombre et les exigences des appareils compatibles 5G ne font que croître », a déclaré Hiro Cai, PDG de Thundercomm. « Thundercomm va collaborer étroitement avec les opérateurs de télécommunication du monde entier en tirant parti de notre expertise en conception de 5G CPE et en optimisation des performances, afin de satisfaire les besoins des clients à l'international. »

À propos de Thundercomm

Thundercomm est une coentreprise entre Thunder Software Technology Co., Ltd et Qualcomm (Chine) Holding Co. Ltd, et une filiale de Qualcomm Technologies, Inc. Thundercomm a été créée pour accélérer l'innovation dans l'Internet des objets et l'industrie automobile, en fournissant des solutions complètes optimisées par Qualcomm Technologies. Grâce à ses compétences en matière de systèmes d'exploitation, notamment Android et Linux, à son portefeuille de logiciels étrangers et de technologies d'intelligence artificielle sur les appareils, ainsi qu'à son réseau mondial de vente et d'assistance, Thundercomm est un partenaire précieux et fiable pour les clients internationaux qui souhaitent créer des produits de nouvelle génération haute qualité et réduire le délai de commercialisation. Pour en savoir plus, visitez le site www.thundercomm.com

Snapdragon est une marque commerciale ou déposée de Qualcomm Incorporated.

Les produits de la marque Snapdragon sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

